Medellín, a cortar la ‘empatitis’ en Liga: recibe a La Equidad

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 6 de la tarde a La Equidad, por la undécima fecha en la Liga I-2021. Tras tres partidos empatados, el conjunto antioqueño buscará en su casa, un triunfo que le permita acomodarse en la tabla. Al frente está el cuadro asegurador que quiere sumar una nueva alegría contra otro equipo antioqueño.

Con respecto al equipo que empató 1-1 con Envigado, Hernán Darío Gómez determinó dos variantes en la nómina de convocados para este encuentro frente a los capitalinos; ingresaron Yesid Díaz y James Sánchez quien superó unas molestias físicas, mientras que Yulián Gómez (lesión de hombro) y Miguel Monsalve por decisión técnica no fueron citados para este partido.



Hernán Darío Gómez habló sobre la necesidad de sumar un triunfo para no perder el hilo de los equipos que luchan por un lugar entre los ocho. “Será un partido con mucha táctica, donde el que marque la diferencia sea el que tenga jugadores que se salga de esa táctica. Hemos tenido problemas de lesiones, por ser un torneo atípico”.



“Estos días ha sido para liberar la mente y relajándonos un poco, los jugadores tuvieron el lunes libre, el martes hicimos un trabajo liviano, el miércoles hicimos un trabajo serio para el partido y el jueves definimos la nómina que va a encarar este juego. Hay jugadores con dificultades físicas, estamos en ese plan de buscando un equipo que nos permita conseguir los resultados”, agregó.



En cuanto al rival, ‘Bolillo’ remarcó que “La Equidad es un equipo ordenado, nosotros no nos podemos salir mucho de nuestro esquema. Ellos reducen bien los espacios, conozco mucho a Alexis (García) cada uno con sus cosas mejorándolas, nosotros no podemos salirnos de nuestro orden, mejorar en definición y no salir tan apurados”.



Por su parte, Matías Mier comentó que “jugar contra La Equidad va a ser un partido muy lindo por los años que viví en el club, me da una alegría muy grande por ver a mis ex compañeros, pero debemos concentrarnos en la victoria, se que se han empatado tres partidos seguidos, pero dentro de todo lo medio difícil, no hemos perdido y es una ventaja. Sabemos que tenemos que sumar triunfos”.



Datos entre Independiente Medellín y La Equidad



Por Liga, Independiente Medellín y La Equidad se enfrentaron en 31 oportunidades, de las cuales el poderoso ganó 13, frente a 11 de los aseguradores y siete empates. En cuanto a goles marcados, Medellín anotó 32 y recibió 36.



El último DIM vs La Equidad disputado un viernes fue el 15 de abril de 2011, en esa ocasión, Medellín sufrió la derrota más dolorosa jugando un viernes, los capitalinos los goleó por 5-0 en una noche lluviosa en Techo.



Los últimos cuatro partidos que Medellín disputó un viernes fueron contra Patriotas, dos en Tunja y dos en el Atanasio, el primero fue el 28 de septiembre de 2018, con triunfo ‘poderoso’ por 0-3 con goles de Juan Fernando Caicedo y doblete de Germán Cano, mientras que el segundo fue el 25 de enero de 2019, cuando cayeron 2-1 con goles de Brayan Fernández y Andrés Ávila para los boyacenses, mientras que el goleador Cano descontó.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Kevin Londoño, Javier Reina, James Sánchez, Matías Mier; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nolberto Ararat (Risaralda).



T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8