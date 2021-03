¡Al día y con oxígeno! América hace cuentas para entrar a los ocho

América de Cali ganó en Tunja un partido que necesitaba para encarrilarse nuevamente en el camino a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



El 0-1 sobre Patriotas Boyacá en partido aplazado le da oxígeno al plantel orientado por el argentino Juan Cruz Real, que llegaba al cotejo con una alta presión de tener que sacar los tres puntos en una cancha que ha sido cuestionada por todos quienes han debido pisarla.

No se puede desconocer que el funcionamiento colectivo tuvo una mejoría en la capital boyacense, especialmente por la labor que desempeñaron Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Santiago Moreno y Rafael Carrascal –que ratifica por qué debe ser titular–, más la inyección de un jugador que espera recuperar rápido su forma como Jeison Steven Lucumí, pero el equipo sigue fallando en la definición, un mal endémico que viene acompañando al balompié nacional.



De allí que por parte de sus hinchas sea vista con mucha esperanza la cercana reaparición de Duván Vergara y Adrián Ramos para que la recuperación futbolística sea en serio, ya que son dos hombres clave en el ataque escarlata.



Ahora, con 12 puntos de 27 disputados el cuadro rojo se ubica en la décima casilla, a 4 unidades del octavo, Medellín, pero vuelve a ilusionarse con una nueva clasificación a instancias definitivas, aunque se le viene un calendario con rivales muy complicados y motivados por la misma intención de asegurarse entre los ocho.



Teóricamente, América necesitaría al menos 18 puntos de los 27 –margen de error de solo perder 3 juegos y ganar los 6 restantes– que estarán en juego. En casa debe enfrentar a Pereira, Medellín, Millonarios, Equidad y Tolima, pero las estadísticas muestran que en el Pascual Guerrero no ha pasado de la división de honores.



En su feudo igualó 1-1 con Águilas Doradas, 0-0 con Bucaramanga, 0-0 con Envigado y 0-0 con Santa Fe., es decir que no ha podido sumar de a tres. Como visitante le empató a Pasto 1-1 y 2-2 a Nacional, perdió 1-2 con Junior y solo le ha ganado a Boyacá Chicó (1-2) y a Patriotas (0-1).



Si se revisan los rivales que le quedan fuera de su estadio, están: Deportivo Cali, Once Caldas, Alianza Petrolera y Jaguares. De ellos, solo los verdiblancos y los ‘felinos’ se encuentran en el grupo de los ocho con buenas campañas, pero lo cierto es que todos van a querer sacarlo del camino.



Estos son los partidos que le restan al campeón colombiano:



Fecha 11 (Domingo 7 de marzo de 2021 - 3:30 p.m.) vs. Pereira en el Pascual Guerrero



Fecha 12 (Jueves 11 de marzo - 8:00 p.m.) vs. Cali en Palmaseca



Fecha 13: (Domingo 21 de marzo - por definir) vs. Once Caldas en Manizales



Fecha 14: (Miércoles 24 de marzo - por definir) vs. Medellín en el Pascual Guerrero



Fecha 15: (Domingo 28 de marzo - por definir) vs. Alianza Petrolera en Barrancabermeja



Fecha 16: (Miércoles 31 de marzo - por definir) vs. Millonarios en el Pascual Guerrero



Fecha 17: (Domingo 4 de abril - por definir) vs. Equidad en el Pascual Guerrero



Fecha 18: Domingo 11 de abril - por definir) vs. Jaguares en el Estadio Jaraguay



Fecha 19: Domingo 11 de abril (por definir) vs. Tolima en el Pascual Guerrero





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces