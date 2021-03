¡Partidos imperdibles! Prográmese con los colombianos en el exterior

La acción de los colombianos se inicia este viernes con Carlos Bacca y Villarreal, frente al Valencia por la Liga de España. Las acciones se extenderán hasta el lunes, cuando tendrán acción Zenit, Atalanta y River Plate, con importante presencia cafetera.



Cabe destacar que hay varios de los nuestros que todavía no juegan porque están superando diferentes lesiones, como el caso de Duván Zapata, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. Otros, como Falcao García, regresan de a poco e ilusionan.

Viernes, 5 de marzo



3:00 pm | Valencia vs Villarreal (Carlos Bacca)

Liga de España





Sábado, 6 de marzo



8:00 am | Valladolid vs Getafe (Juan Camilo Hernández)

Liga de España



9:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Benevento

Serie A



9:30 am | Hertha Berlin (Jhon Córdoba) vs Augsburg

Bundesliga



10:00 am | Preston vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda division de Inglaterra



10:15 am | Elche (Johan Mojica / Helibelton Palacios) vs Sevilla

Liga de España



1:00 pm | Gil Vicente vs Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz)

Liga de Portugal



2:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Lazio

Serie A



3:00 pm | Brighton (Steven Alzate) vs Leicester City

Premier League



6:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs Juárez

Liga de México



8:00 pm | América (Nicolás Benedetti / Roger Martínez) vs León (William Tesillo, Yairo Moreno, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro)

Liga de México



8:06 pm | Monterrey (Stefan Medina, Dorlán Pabón, Avilés Hurtado) vs Querétaro

Liga de México





Domingo, 7 de marzo



8:00 am | Huesca vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



9:00 am | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Ponte Petra

Campeonato Paulista



11:00 am | Galatasaray (Falcao García) vs Sivasspor

Superliga de Turquía



3:00 pm | Athletic Bilbao vs Granada (Luis Suárez)

Liga de España



2:15 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Crystal Palace

Premier League



2:45 pm| Nápoles (David Ospina) vs Bolonia

Serie A



2:45 pm | Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz) vs Cercle Brugge

Liga de Bélgica



7:30 pm | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa)

Superliga de Argentina





Lunes, 8 de marzo



8:30 am | Rubin vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



1:00 pm | Chelsea vs Everton (Yerry Mina / James Rodríguez)

Premier League



2:45 pm | Inter vs Atalanta (Duván Zapata / Luis Muriel)

Serie A



7:30 pm | River Plate (Jorge Carrascal / Rafael Santos Borré) vs Argentinos Juniors

Superliga de Argentina