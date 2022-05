Por motivos de orden público, Medellín decidió no viajar a Montería

Mediante un comunicado, Deportivo Independiente Medellín decidió no viajar a Montería para disputar el partido del sábado 7 de mayo, donde el conjunto antioqueño se enfrentará a Jaguares de Córdoba, sobre las 8:15 de la noche, en el estadio Jaraguay de Montería.

“El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería. Ha sido de público conocimiento la situación que lamentablemente vive el país y muy especialmente las zonas donde deberíamos dirigirnos a disputar el partido”, señaló el DIM en su comunicado.



Además, el club precisó que “nos hemos comunicado con los encargados de los temas logísticos que requieren estos desplazamientos y no se puede garantizar la seguridad de la delegación. Las empresas de transporte han cesado actividades pues han sufrido graves atentados contra sus vehículos”.



Medellín radicará ante la Dimayor una comunicación oficial, buscando el trabajo conjunto para resolver la situación y “encontrar una solución que no sea traumática para los dos equipos, el campeonato, pero, sobre todo, para el pueblo cordobés”, explicó.



Finalmente, el club precisó que “entendemos y nos solidarizamos con el país, sobre todo con los habitantes de Córdoba y Montería por la situación que viven actualmente. La vida y la integridad de las personas siempre será más importante”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8