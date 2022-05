Gamero encontró ‘nuevos’ reemplazos para Stiven Vega: ¿son solución?

Se avecinan las finales del fútbol colombiano y Millonarios tiene la obligación de refrendar su gran presentación en el todos contra todos. Los hinchas piden a gritos el título que tanta falta le hace al proceso de Alberto Gamero.



El conjunto embajador no la tendrá nada fácil, teniendo en cuenta que para los cuadrangulares no podrá contar con Stiven Vega, equilibrio del equipo y uno de los mejores volantes centrales de la Liga.

Gamero atendió a los medios este viernes en la previa del duelo crucial frente a Deportes Tolima. Dio indicios del equipo que buscará el liderato del campeonato y se refirió a ‘nuevos’ futbolistas que podrían dar una mano en la mitad del campo. Recordemos que por ahora se cuenta con las opciones de Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García.



Titular frente al Tolima - Eso no es misterio. El once ya lo vieron, es el que viene jugando. Queremos darle continuidad a este grupo, más tareas de entendimiento y confianza. Por supuesto hemos variado el banco de suplentes para tener jugadores con un poco más de minutos... Claro que sto se ha convertido en partido tras partido, pensábamos que en las finales estaría Vega y ya no está. No podemos pensar en cómo vamos a llegar sino tratar de que el equipo juegue bien.



*Se espera entonces que sea el mismo XI que jugó frente a Patriotas: Montero; Bertel, Vargas, Llinás, Rosales; Larry, Pereira, Ruíz, Mackalister, Gómez; Herazo.



Reemplazo de Vega - Pereira viene haciendo un buen trabajo, se está tomando más confianza y está haciendo una muy buena dupla con Larry; Ahí tenemos también a Juan Camilo García, que viene esperando una oportunidad; Dewar Victoria, una oportunidad también. Ya se está recuperando Kliver, uno nuca sabe pero ya está con el equipo y es otra posibilidad. Estamos mirando también un jugador de la sub20 de apellido Arévalo, lo hemos visto y me parece interesante. Lastimosamente lo de Vega es una baja muy importante.



Justamente sobre la situación del volante de 23 años, el jefe de comunicaciones del club aseguró que el jugador será operado este sábado.



Hinchada de Millonarios - Felicitaciones y admiraciones para ellos. Estamos felices. Yo se lo había dicho a los jugadores, que el domingo en Tunja íbamos a tener estadio lleno de Millonarios. Me parece que los jugadores están afrontando eso como es. En el fútbol se pierde, se gana o se empata y vamos a tener esos tres resultados, pero de lo que puede estar segura la afición es que este equipo va a darlo todo y darles satisfacciones. Por eso insisto en que el equipo intente jugar bien. Los resultados no los sabe bien, pero de que van a entrar a jugar bien, lo harán.