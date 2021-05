Medellín extendió el vínculo de otra de sus jóvenes figuras

Deportivo Independiente Medellín trabaja en la reestructuración de su nómina de cara al segundo semestre del 2021. Este miércoles, el poderoso dio a conocer la renovación de Juan David Mosquera, uno de los jugadores juveniles que ha venido ganándose un lugar en el esquema de Hernán Darío Gómez, luego que fuera ascendido al primer equipo en 2020 de la mano de Aldo Bobadilla.

“Juan David Mosquera ha extendido su vínculo con el Deportivo Independiente Medellín. Luego de sus destacadas actuaciones en el primer equipo, sus llamados a la Selección Colombia, su gran proyección y ser elegido en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol; Cachi firmó contrato hasta 2025”, destacó el equipo a través de un comunicado.



Mosquera nació en Cali, el 5 de septiembre de 2002 llegó al conjunto antioqueño en 2019 y fue figura del Torneo Nacional Sub 17. En 2020, debutó en el primer equipo por Liga colombiana contra Patriotas y contra Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores, fue su primer compromiso internacional.



‘Cachi’ se afianzó en el plantel profesional en la última temporada y actuó como titular en varios compromisos, siendo campeón de la Copa Colombia 2020. Actualmente se entrena en Bogotá con la Selección Colombia Sub 20 con miras al Campeonato Suramericano de este año.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8