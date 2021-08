‘Tenemos orden, tenemos juego, falta concretar’: Hernán Darío Gómez

Deportivo Independiente Medellín sigue sin conocer el triunfo en la Liga II-2021. El poderoso sumó su cuarto empate en el mismo número de partidos, solamente ha podido anotar un gol y el panorama es complejo para los dirigidos por Hernán Darío Gómez, quien resaltó la falta de definición de su equipo, pero más por la labor de La Equidad, quienes tuvieron mucho orden.



“Alexis (García) no me sorprende, jugar contra La Equidad es muy difícil, tanto ellos como nosotros somos muy ordenados, muy tácticos. Era un partido muy ‘ajedrezado’, tuvimos la oportunidad de ganarlo, pero no pudimos concretar. Estamos haciendo muchas cosas buenas, pero nos falta el gol”, remarcó ‘Bolillo’.



Además, “La Equidad no ha podido ganar, pero les han marcado dos goles. No es que el equipo esté perdiendo lo que hemos avanzado, es que ellos son muy fuertes y el problema es que ellos no han marcado. Sabíamos que iba a ser un partido así”.



En cuanto a la labor del argentino Agustín Vuletich y cómo se desarrolló el juego, Gómez precisó que “Agustín (Vuletich) es delantero, lo que pasa es que todos trabajan en defensa y en ataque. Fue un juego de ajedrez donde la individualidad es donde pesa a la hora de definir. Los equipos no tuvieron un buen momento en sus individualidades”.



El DT poderoso elogió a ambos equipos y habló sobre los tres jugadores convocados al morfociclo de la Selección Colombia: Andrés Mosquera Marmolejo, Germán Gutiérrez y David Loaiza. “Ellos fueron muy ordenados, tienen mucho trabajo. Generamos tres opciones, eso es mucho para enfrentar a un equipo como La Equidad que es bien trabajado. Hay que meterla. En el Medellín estamos trabajando bien, tenemos orden, tenemos juego, nos falta concretar las opciones. Cualquier jugador que llamen, nosotros somos felices”.



Por su parte, Kevin Londoño indicó que “sabemos que no hemos conseguido los tres puntos, pero seguimos creyendo en el trabajo del técnico. Nos falta finalizar las jugadas, pero estamos creciendo en elaboración y creemos que los goles van a llegar, queremos ratificar el trabajo que queremos a lo largo de la semana. Equidad es un equipo muy bien conformado tácticamente, intentamos llegar al arco, pequeños detalles nos faltaron para definir el juego. Pero siento que estamos muy bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8