Gamero confirma el fichaje de Giraldo: ¿cuándo debutará con Millos?

Millonarios dio la sorpresa en el último día del mercado de pases al inscribir a Daniel Giraldo, volante mixto que llega al equipo embajador como jugador libre tras finalizar su vínculo con Independiente Santa Fe.

Si bien el club no ha anunciado el fichaje de manera oficial, Aberto Gamero, DT del equipo, confirmó la llegada del mediocampista, quien ya presentó los exámenes médicos y esta semana inicia trabajos con el primer equipo.



"Nosotros teníamos pensado traer un mediocentro y otro central. Encontramos en Giraldo una persona que conoce la altura. Yo lo quise llevar a Junior cuando estaba en el Pasto y cuando estaba en el Cali lo quise llevar a Tolima. El jugador estaba libre, se habló con él y nos hicimos con un jugador que conoce la plaza, que conoce el medio. Es un jugador de ida y vuelta, tiene dinámica. Nos va a rendir mucho", dijo el entrenador en Caracol Radio.



Sobre el debut de Giraldo con la camiseta azul, Gamero aseguró que el futbolista venía trabajando en el tiempo que duró sin equipo, por lo que su estreno con la camiseta de Millonarios no tardará.



"Giraldo comienza a entrenar mañana (lunes) y vamos a mirar la parte física, es un jugador que el torneo pasado disputó cerca de 19 partidos. No creo que tenga problemas para jugar", finalizó.



Millonarios viene de perder el clásico capitalino contra Santa Fe y en la próxima fecha se enfrentará al Deportivo Cali.