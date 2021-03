'Bolillo' Gómez analizó triunfo frente al América: 'El mejor partido'

Curiosamente, desde la fecha 14, pero de la Liga II-2018, Deportivo Independiente Medellín no le ganaba como visitante al América de Cali. Siguiendo con los parecidos, el poderoso se impuso 1-2 como aquel 14 de octubre de 2018. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez destacó la labor del equipo, quienes lograron tres puntos claves en su misión para clasificar luego de tres torneos.

“Nosotros venimos con dificultades como de enfermedades, de lesiones y he tenido que recurrir en el talento del equipo. Nos comportamos con orden, sin sostener la pelota y para el segundo tiempo incluimos tres hombres con más manejo de la pelota. Javier (Reina) logró salir figura en medio tiempo, voy entendiendo los cambios, se nos dio un resultado importante contra un rival tan grande como América”, destacó ‘Bolillo’.



Además, “Javier (Reina) cuando está en la cancha se ve diferente por su estilo de juego, en este partido contó con espacio y un buen socio como Leonardo Castro. Este fue para nosotros el mejor partido del equipo”.



Sobre el juego del sábado, Gómez indicó que “antes de una buena táctica, lo importante es el buen ambiente. Se viene un partido más grande que es el clásico, pero no necesito decirles nada, ellos ya lo saben. Tengo una nómina que no es muy grande, pero cuento con 16, 17 jugadores que pueden entrar y salir. Que la parte táctica se refleje en la idea de juego”.



Finalmente, el técnico antioqueño contó la razón de la ausencia de Robert Harrys para este juego. “Teníamos jugadores que salieron de enfermedad y los llevábamos con cuidado. A Robert (Harrys) no quisimos traerlo porque tenía un golpe en un tobillo y lo necesitamos para los próximos partidos. Si no hacíamos los cambios, no ganábamos el partido”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8