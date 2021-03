América perdió con el DIM y quedó herido de muerte para entrar a los 8

El campeón colombiano América de Cali cedió tres puntos valiosos este miércoles frente al Medellín al caer agónicamente 1-2 en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2021, resultado que no solo lo mantiene por fuera de los ocho, sino que lo dejó seriamente comprometido en su intención de clasificar a los cuartos de final.

El gran negocio lo hizo el elenco dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que saltó al quinto lugar de la tabla con 24 puntos y le propinó un duro golpe a uno de sus rivales directos en el objetivo de estar en la próxima ronda. Los cambios realizados en el complemento fueron vitales para encontrar un fútbol más abierto y efectivo, sobre todo con el gran aporte del ‘ex diablo’ Javier Reina, autor de los tantos de la victoria.



Partido muy cerrado desde el comienzo, con el local dueño del balón y tratando de entrar por las bandas ante dos bloques inexpugnables que respaldaron muy bien al arquero Luis Erney Vásquez.



La necesidad de triunfo estaba en el bando local, que urgía del triunfo para sumar 22 puntos y entrar entre los primeros ocho, lo que no dio porque no tuvo la presencia ofensiva y la generación de otros compromisos. Con el paso de los minutos ese bosque de piernas del ‘Poderoso’ se impuso frente a un ataque estático, poco ordenado y sin profundidad, al punto que no volvió a aparecer en terreno de Luis Erney Vásquez.



Medellín sabía que el empate le servía y salió con muy pocas intenciones de ataque, pasó la mitad de la cancha por primera vez al minuto 17 con Matías Mier por sector izquierdo, pero Leonardo Castro no recepcionó bien el pase en el área y Graterol controló la acción. Dos minutos después un balón de costado llevó zozobra a la zaga americana.



Ante el difícil tránsito hacia zona defensiva del Medellín los que más intentaban desequilibrar eran Yesus Cabrera con pases filtrados y Jeison Steven Lucumí en la maniobra individual, pero realmente resultó infructuoso por el acertado planteamiento de bloqueo de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.



Adrián Ramos en un remate sin potencia con pierna zurda, un centro arriba que no pudo cabecear Duván Vergara y luego Luis Sánchez en dos ocasiones, un disparo por encima del horizontal, y otro que dio en un defensor rival para irse al tiro de esquina, se convirtieron en las escasas aproximaciones de América en la primera parte.



En vista del marcaje estricto del visitante, que no daba espacios, Rafael Carrascal se animó a rematar desde larga distancia, pero el balón se fue desviado a los 45 minutos.



Adrián Ramos se resintió luego de un pase a Vergara y pidió el cambio a los 47 minutos para darle paso a Díber Cambindo. La presencia de ‘Adriancho’ siempre estuvo en duda al haberse lesionado en Manizales, lo que ratifica que no estaba en condiciones y por eso este miércoles sorprendió su presencia como inicialista.



Los primeros 45 minutos evidenciaron las dificultades que ha tenido América como anfitrión, más ante un equipo muy bien parado en el aspecto defensivo y que precisamente es uno de los mejores visitantes del campeonato.



Para el complemento, el DIM incluyó a Yesid Díaz, Juan Pablo Gallego y Javier Reina por James Sánchez, Kevin Londoño y Matías Mier.



El técnico Juan Cruz Real recompuso su formación y mandó a un recuperador natural como Luis Alejandro Paz por Luis Sánchez, a los 4 minutos.



Pero ‘como hay cuña que más apriete que la del mismo palo’, Javier Reina apareció sin marca para sacar un zurdazo frontal de media distancia y el esférico pegó de ‘picabarra’ en el arco de Graterol, apenas a los 2 minutos. Los encargados del VAR le indicaron al árbitro Éder Vergara que la pelota había entrado y se convalidó el gol para el 0-1.



A los 10 una buena jugada colectiva por derecha le permitió a Yesus disparar al pórtico, pero Vásquez detuvo sin problema a ras de piso.



Con el marcador en contra, el elenco vallecaucano se desprotegió en defensa y fue presa del contraataque de los antioqueños.



En busca de soluciones, en América ingresaron Joao Rodríguez y Héctor Quiñones por Jeison Steven Lucumí y Pablo Ortiz, respectivamente, a los 18.



A los 21, Carrascal levantó desde la derecha un tiro de esquina al área, Yesus metió de nuevo a 5.50 donde recibió Vergara para servirle el balón a Kevin Andrade, quien antes de la presión de David Loaiza lo empujó para el 1-1. Pero otra vez hubo revisión del VAR (Gustavo Murillo y Heyder Castro) y se confirmó la anotación, que después de 4 eternos minutos les devolvía la esperanza a los escarlatas.



En una jugada aislada, Gallego encaró a Graterol a los 32, pero achicó bien el guardameta venezolano para evitar el segundo tanto del visitante.



A los 35, Gallego volvió a rematar de larga distancia por derecha y Graterol se estiró para enviar el esférico al tiro de esquina.



Andrade llegó al ataque a los 38 en un tiro de esquina de Yesus y el balón se desvió apenas por centímetros del palo derecho de Vásquez.



Pero Reina acabó con la aspiración de conseguir al menos un punto, James Castro metió un balón desde atrás, Leonardo Castro le tocó el balón a Reina ante la salida apresurada de Graterol y Reina solo que puntear el balón para conseguir el 1-2 a los 45 minutos, una anotación que castigó la ansiedad escarlata. Para completar, fue expulsado Díber Cambindo a los 54 minutos por pisar a James Sánchez en el suelo.



Dura derrota para el equipo vallecaucano, que ahora tiene un menor margen de error si quiere estar en los cuartos de final.



En la fecha 15, América visitará el domingo 28 de marzo (5:00 p.m.) a Alianza Petrolera, mientras que el DIM jugará el clásico con Nacional el sábado 27 (9:10 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces