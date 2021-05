'Bolillo' Gómez busca dos viejos conocidos para reforzar al DIM

Deportivo Independiente Medellín sigue en la búsqueda de refuerzos de cara al segundo semestre del año, donde afrontarán la Liga II-2021 y la Copa Colombia, en este último certamen, arrancarán desde la tercera fase y buscarán el tricampeonato

Para tener un equipo con más peso, el conjunto poderoso sigue contactando jugadores para robustecer su nómina, especialmente en el frente de ataque, donde los rojos tuvieron dificultades, especialmente con la lesión muscular de Agustín Vuletich.



Para el ataque, Hernán Darío Gómez anhela contar con Felipe Pardo, jugador colombiano actualmente en Pachuca y cuyo contrato vence el próximo 30 de junio. Según el periodista Oscar Tobón en el programa ‘Gente Pasión y Fútbol’, ya habría contactos con el delantero para un segundo ciclo con el DIM. Pardo estuvo en el equipo antioqueño entre 2009 a 2013, cuando partió al Sporting Braga de Portugal.



Con los ‘tuzos’, Felipe ha disputado 33 partidos, anotando un gol. En el último juego contra Chivas de Guadalajara, disputó 57 minutos jugando de extremo, avanzando a la liguilla mexicana, en los cuartos de final contra América.



Por otro lado, el ex Deportivo Pasto Esneyder Mena y el extremo Juan Sebastián Peñaloza, serían opciones para llegar al equipo antioqueño. Posiblemente, en el transcurso de la semana, se conocerá más información si llega uno o los dos al equipo.



En cuanto a la defensa, interesa Jeison Palacios como reemplazante del uruguayo Diego Rolín. Mientras que no hay avances en la negociación de contrato con Andrés Cadavid, con lo cual, su reemplazante sería Jaime Giraldo, quien ha venido haciendo la fila en el equipo, donde ha tenido que jugar como central y lateral. James Sánchez podría cambiar de rumbo, aunque el ex jugador de Junior quiere continuar en el equipo.



Finalmente, Diego Barragán tiene muchas opciones para sumarse al cuerpo técnico como un segundo preparador físico. El técnico Gómez terminó preocupado por el rendimiento físico del equipo en las últimas jornadas y buscaría un refuerzo en esa parte, para tener un equipo fresco y competitivo en este remate del año.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8