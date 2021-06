¿Y los extremos? DIM sigue en la búsqueda de refuerzos para el ataque

Tras el anuncio de Sebastián Hernández, Diber Cambindo y el panameño Miguel Camargo, Deportivo Independiente Medellín sigue en la búsqueda de dos extremos para completar su plantilla que disputará la Liga II-2021 y defenderá el bicamepeonato en la Copa Colombia 2021.

Dos posiciones son las que Hernán Darío Gómez busca para reforzar su ataque, estos serían el extremo derecho y extremo izquierdo, el cuerpo técnico había acercado los nombres y aunque las negociaciones no han sido sencillas, desde el club rojo son optimistas en poderlos cerrar en el transcurso de la semana.



Vladimir Hernández era el primer candidato para reforzar la punta izquierda poderosa, pero el araucano entró en los planes del técnico de Atlético Nacional Alejandro Restrepo, con lo cual se enfriaron completamente.



Como un ‘plan B’ estaría Juan Sebastián Peñaloza, jugador colombiano que estaba en el fútbol español, concretamente en el Racing de Ferrol. El atacante había estado en la órbita del club a comienzos de año, pero las competencias en la fase final del conjunto ibérico, no permitieron que la negociación llegase a buen puerto. Las cosas al parecer habrían cambiado y Peñaloza tendría un principio de acuerdo para llegar al equipo antioqueño, se ultiman detalles.



El tercer jugador con el que estarían conversando es con Esneyder Mena, el jugador de Deportivo Pasto está entrenando con el club nariñense y también estaría muy cerca de definirse algunos detalles para ser nuevo jugador del DIM. A pesar de la dificultad que ha sido la negociación, desde ambas partes son optimistas para llegar a algún acuerdo.



Sin embargo, en el fútbol todo es cambiante y lo que es verdad hoy, puede ser mentira mañana. Lo que es cierto es que este mercado de pases no ha sido fácil para el DIM, que busca tener un mayor peso ofensivo, donde permita ser un equipo demoledor y protagonista.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8