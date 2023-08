Independiente Medellín blinda a León tras penalti errado: él lo pidió

El debate está encendido: ¿era Brayan León el hombre indicado para cobrar el penalti que pudo darle la victoria a Independiente Medellín contra Boyacá Chicó?

El asunto se ha tocado por el magro empate 1-1 que frenó al líder de la Liga Betplay II 2023, que ahora tiene a Bucaramanga y Atlético Nacional a un solo punto de distancia. Esa es la razón de la incomodidad.



Pero el primero que salió a respalda a León fue el DT, Alfredo Arias: “Brayan se brindó como se brinda todos los partidos. Es muy elogiable y por eso cada vez que ha estado ha sido titular. Hoy son esos días negros que él va a tener que aprender a vivir como delantero, les pasa a todos. Se creó las chances, las peleó, las tuvo, incluso pidió el penal y no se le dio. Está atrás de él todo el apoyo de sus compañeros”, dijo en conferencia de prensa.



En ese mismo sentido opinó Andrés Ibargüen: "Si tomamos la decisión de que Brayan pateara el penal, es porque somos una familia. Estamos seguros que si lo hubiese hecho, la situación sería diferente. Se demostró que aquí no hay un jugador nada más. De pronto hubiese sido Cetré o Londoño el que debía patear pero lo más importante es la unión que se vio. En otro momento hubiese sido difícil que cobrara León. El grupo tomó esa decisión porque estamos confiados en sus condiciones, lo que nos brinda", dijo.



"No es momento de señalar a cualquier compañero porque somos familia, entre quien entre está capacitado para jugar en Medellín... Tenemos que trabajar para mejorar lo que no está bien. Sabemos que no somos invencibles, que no somos el City o el Barcelona. No gana uno solo, gana Independiente Medellín y todos trabajamos para que el equipo gane. Nadie sabe si Cetré lo cobraba, iba a ser gol. Nos toca seguir respaldando a los compañeros. Todos los goles vienen a partir de un error, el señalar no creo que sea el momento", concluyó el jugador del 'poderoso'.