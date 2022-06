Medellín no logró brillar en Envigado, pero sigue sumando: análisis

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 con Envigado Fútbol Club, por la tercera fecha del grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022.



El conjunto rojo no brilló, pero sigue sumando en la tabla de posiciones, a continuación, les compartimos cinco puntos claves del equipo dirigido por Julio Comesaña de cara a los próximos partidos.

Arco en cero: Tras tres partidos, Medellín no ha recibido goles en esta fase del campeonato. Producto al orden y el buen juego del equipo desde Andrés Mosquera Marmolejo, pasando por la línea defensiva y el mediocampo.



Posesión: El equipo ha sostenido la pelota a lo largo de los partidos, pero solo contra La Equidad fue preciso y sus ataques llegaron al objetivo. Medellín deberá trabajar en la precisión para no pasar dificultades.



Ataque: Solo dos goles en tres partidos, es el saldo en rojo que tiene el conjunto antioqueño. Curiosamente, cuando el Medellín celebró, fue en el Atanasio. Pensando en que le tocarán dos partidos como local, de los tres por jugar, si mantiene la tendencia, seguirá peleando por un lugar en la final.



Desgaste: Luego del partido contra Deportes Tolima en Ibagué, Medellín sufrió en Envigado un gran desgaste. La cancha pesada, el terreno de juego del Polideportivo Sur, fueron condicionantes para que el DIM no lograra un mejor rendimiento.



Generación de juego: Medellín fue poco preciso y cuando salió del partido Andrés Ricaurte, se cayó. Felipe Pardo y Vladimir Hernández no lograron unir el equipo, tampoco ser el enlace para abastecer a Diber Cambindo, el delantero que remató el juego contra Envigado.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8