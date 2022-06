Comesaña: ‘Perdimos la iniciativa y se hizo el juego de ida y vuelta’

Deportivo Independiente Medellín no logró descifrar a Envigado y sacó un empate sin goles en el Polideportivo Sur. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre el transcurso del encuentro y lo diferente que afrontó su rival este juego por la tercera fecha del cuadrangular B.

"Hay que aceptar que las cosas no salen y uno atraviesa dificultades. Me quedo con el final del partido, generamos opciones. Diber Cambindo nos apoyó, por buscar el juego, estuvimos un poco expuestos. Los de Envigado tuvieron su juego, lastimosamente no lo hicieron en los otros partidos. Jugaron con coraje, con ganas, yo tengo 60 años de cancha y se cuando pasan estas cosas", señaló el entrenador.



Además, "nosotros tratamos de jugar apurados, entramos en una secuencia de pases, buscando un ataque. Veníamos con todo el entusiasmo para ganarlo. Los jugadores se revolucionan, hay que correr pensando en función del juego del equipo. Perdimos muchas opciones por las imprecisiones, esta vez lo cometieron jugadores que rara vez se equivocan, hay que corregir pensando en lo que vienen".



En cuanto a la salida de Andrés Ricaurte y Víctor Moreno, el estratega uruguayo explicó que "cuando salimos a la cancha y pasó la lesión de (Andrés) Ricaurte, son cosas que pasan. Las acepto y hay que buscar opciones para lo que viene. A Víctor Moreno lo saqué porque no sentí que estuviera bien físicamente; una lesión ahora, hasta luego. No esperaba que Ricaurte se fuera de la cancha, que Víctor Moreno se fueran de la cancha, no se puede predecir qué va a pasar".



Volviendo al análisis del partido, el entrenador dijo que "esperaba un partido disputado. Envigado siempre juega estos partidos de manera diferente. Tratan de reivindicarse, venían de dos derrotas y si uno les da oportunidades, buscan aprovecharlas. Perdimos la iniciativa al comienzo y se hizo el juego de ida y vuelta".



El entrenador se refirió sobre los hinchas y el ambiente hostil que tuvo el equipo promediando la etapa complementaria. "La hinchada que me grite lo que quiera. Yo sé que hay que ganar, pero no tengo la receta. Son cosas del juego. A mí no me contrataron para hablar con los hinchas, hablo con la gente del club. El hincha se guía por el sentimiento, mi trabajo es buscar los triunfos y darle alegría a toda la afición. El murmullo se siente en la cancha, si creen que me van a presionar, eso no va a pasar".



Finalmente, valoró el esfuerzo del equipo y lo que ha venido trabajando para estar peleando por un lugar en la final. "Sigo el proceso de nuestro trabajo en el equipo. Me costó muchos insultos, la gente no sabe cómo está Ricaurte o Pardo, se guían por emociones. Encontramos una manera de jugar, el equipo estuvo creciendo. Cuando Ricaurte ya tuvo la forma física, entendió cómo podía jugar. Mi obligación en él, es enriquecer con su juego. El equipo no se arma o se desarma en una semana. En este partido jugamos apurados. Hay que seguir trabajando y jugando. Hoy jugaron todos los que quiere la gente. La propuesta fue la misma. Que, si no se ven, puede ser por errores del equipo o virtudes del rival".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8