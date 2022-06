Alberto Suárez apuntó contra Felipe Pardo y Julio Comesaña

Mucho se habló sobre el final del partido entre Envigado e Independiente Medellín. El conjunto naranja aguantó los embates de su rival y fue enfriando el partido a su manera, algo que no le gustó al DIM, quienes necesitaban ganar para sacar diferencia en el grupo.



En conferencia de prensa, Alberto Suárez salió de frente sobre lo que pensó el conjunto rojo, especialmente con Felipe Pardo y Julio Comesaña, este último dejó entrever que el naranja compite “diferente” contra el poderoso.

"Yo le quiero decir a Felipe Pardo, que a mí me paga Envigado y no el DIM. Hay 13 canteranos en mi equipo, debemos ser competitivos y soy leal con mi institución. Hoy nos perjudicamos con el resultado. Nunca di orden de que perdiéramos tiempo. "Al profesor Julio Comesaña lo admiro, pero Envigado no juega diferente contra Medellín. Nos vamos a preparar para ganarles. Queremos seguir siendo competitivos", detalló el entrenador.



Además, "respeto al profesor Comesaña, pero no comparto su opinión. Debe preocuparse por lo que pase en su equipo, tienen como superarnos, pero no lo lograron. Salimos a jugar nuestro partido. Él hizo lo que estaba a su alcance y eso es parte del juego. Con Tolima, hubo condiciones accidentadas. Perdimos toda la defensa, nos tocó armar el equipo para enfrentar a La Equidad que nos ganó en dos jugadas. Hay que salir a competir siempre, hay unos que nos dejan jugar, otros no".



Entrando en el análisis de su equipo, Suárez destacó que "estamos aprendiendo a jugar las finales. Necesitábamos ganar, estamos tranquilos, vivo orgulloso de ellos. Nunca les hablo a los jugadores sobre actitud. Queremos que ellos aprendan, desarrollen su juego y nosotros asumimos las equivocaciones. Ellos salieron con confianza y libertad para jugar".



Finalmente, Suárez precisó que "los pelaos responden. Adentro tienen el acuerdo donde el que juegue, tiene que meter y luchar. Lo de Tegüé es bueno, pero no tiene historia deportiva, llegó hace cuatro meses. Está aprendiendo a ser profesional, a todos los valoro bien, así pierdan. La gente no se puede enojar con nosotros. No tengo jugadores como los tiene el Medellín, pero tengo jugadores que serán excelentes a futuro".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8