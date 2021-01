‘Espero estar a la altura del DIM’: Alexis Rolín y su nueva etapa

Previo al viaje a Colombia, el defensor uruguayo Alexis Rolín habló sobre su llegada al Deportivo Independiente Medellín. El ex capitán del campeón Rentistas viaja este martes 5 de enero a la capital antioqueña para unirse a los trabajos del conjunto rojo de Antioquia.



“Hablé con (Hernán) ‘Bolillo’ Gómez, me comentó un poco cómo está el equipo, ellos están en una etapa de recambio y eso es lo que se ahora del club. También hablé con Matías Mier, quien firmó hace poco y a medida que llegue, voy a estar conociéndolos. Vienen de dos años muy duros, donde no se les dieron los resultados, pero la idea es llegar y hacer una buena temporada”, comentó Rolín en diálogo con el programa ‘Quiero Fútbol’ de Sport 890 en Uruguay.

Sobre la negociación para su llegada al poderoso, Alexis precisó que “fue bastante rápida la transferencia, había renovado hace dos semanas con Rentistas y si llegaba una oferta buena, ellos no se iban a oponer. La oferta llegó, se los comuniqué y cumplieron su palabra. Las negociaciones fueron en fechas complicadas, pero se cerraron el 31 de diciembre a la tarde”.



Además, el ex Boca señaló que "no tenía pensado en irme, en mi cabeza estaba quedarme en Uruguay. Llegó una oferta buena, hablé con el club, les servía y a mí también, les quiero agradecer a ellos por aceptar".



Alexis sufrió de covid-19 sobre el final del año. El zaguero reflexionó sobre el tema y aseguró que se encuentra muy bien en la parte física para incorporarse al DIM. “Estoy bien físicamente, poniéndome a punto. No juego desde que me fui con la Selección, tuve que superar el covid-19, aunque el único cambio que vi, fue que bajé unos kilos. Pero estuve fuerte en la cabeza y me puse a pensar en los que no la están pasando bien”.



En lo personal, Rolín hizo un balance sobre el 2020, donde levantó el título uruguayo con el modesto Rentistas. “Sacando todo lo que fue el virus, en lo personal y para Rentistas fue un gran año. Varios compañeros tuvieron la posibilidad de ir a otros lugares y eso es muy bueno. Estoy contento por lo que fue ese año”.



Finalmente, comentó sobre su nueva travesía al fútbol internacional. “Cuando uno juega en ese tipo de clubes, quedás marcado. Si bien eso fue hace unos años, está presente. Espero estar a la altura del DIM y hacer todo lo posible para que el equipo esté bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8