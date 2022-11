Medellín ahogó a las Águilas y siguen en la pelea por la final

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Águilas Doradas, por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. El poderoso fue de menos a más, Águilas los sorprendió con gol de Marco Pérez tras un buen cobro de penal. La lluvia fue protagonista, debido a que demoró cerca de hora y media la reanudación del encuentro.



En el segundo tiempo, Medellín se acordó de ser un buen local y gracias a Andrés Cadavid quien cambió un penal por gol y el argentino Luciano Pons, el poderoso quedó a dos puntos del líder, con seis puntos por disputar. Águilas Doradas mantienen la punta y les alcanzará para ser finalistas si ganan uno de sus próximos partidos, contra Pasto de local o frente al América en Cali.



Medellín era el de la necesidad y salió a buscar el gol desde el inicio del partido. Al minuto 2, Adrián Arregui de media distancia remató a puerta, pero la pelota se fue desviada. Dos minutos después, tras un desborde de Jean Pineda, el cartagenero no quiso definir y decidió pasarle la pelota a Diber Cambindo, quien no logró conectar el remate. El par de centrales de la visita obstaculizaron al atacante caucano.



Pasaban los minutos y la lluvia aumentaba en el Atanasio, eso afectaba la dinámica del partido y los equipos concentraban el juego en la mitad del campo. Al minuto 17, Águilas se acercó con un remate de media distancia de Jesús Rivas, la pelota pasó cerca del arco local.



Al minuto 25, Águilas Doradas abrió el marcador por intermedio de Marco Pérez, quien cobró de gran manera el penal que habían sancionado dos minutos antes, tras una falta dentro del área de Víctor Moreno sobre Jesús Rivas. Con este resultado parcial, los del oriente antioqueño sellaban su clasificación a la gran final del campeonato, sentenciado el cuadrangular a dos fechas de terminar.



Medellín buscaba acercarse al arco rival, pero la fuerte lluvia y el planteamiento defensivo de su rival, le complicaban las cosas. Al 34, Auli Oliveros tuvo el segundo gol, pero su remate pasó desviado.



Al minuto 35, el árbitro Éder Vergara decidió suspender el partido, debido a la fuerte lluvia que cae sobre el estadio Atanasio Girardot. Luego de una hora, se reanudó el reencuentro.



Ambos equipos recuperaron la dinámica y las emociones en ambas áreas. Marco Pérez tuvo el segundo de la visita, mientras que Luciano Pons tuvo el empate, pero Jesús Contreras estuvo atento.



El partido se reanudó en la etapa complementaria, luego que la primera mitad terminara con varias discusiones entre jugadores de ambos equipos. Medellín hizo una variante, ingresando José Hernández Chávez en lugar de Vladimir Hernández, mientras que en Águilas entró Sebastián Rodríguez por Auli Oliveros.



A los dos minutos, Adrián Arregui había marcado gol, pero el árbitro anuló la acción por falta en ataque. Al minuto 6, una posible falta dentro del área derivó al árbitro Éder Vergara a ir al VAR para analizar que si la falta fue dentro del área. No tardó tres minutos y determinó que había penal para el DIM.



Andrés Cadavid cambió la falta por gol, empatando el encuentro y dándole vida al Medellín, aunque el empate 1-1 los dejaba complicados en la tabla.



Sobre el minuto 10, Águilas Doradas hizo su segundo cambio, ingresando Anthony Vásquez por Jeisson Quiñones.



Al minuto 17, Luciano Pons puso al frente al DIM, con un gran remate al segundo palo, sobre el sector derecho. El poderoso se metió al partido y parcialmente es segundo en la tabla a dos puntos de Águilas Doradas.



Pasaban los minutos y ambos equipos seguían con las pulsaciones muy altas, al minuto 23 el juez paró el partido para evaluar una posible tarjeta roja, pero luego de tres minutos en el VAR descartó la sanción.



Al minuto 32, salió en el DIM Andrés Ricaurte en medio de una gran ovación para que ingresara Daniel Torres. Águilas hizo otro cambio, ingresando Joel Contreras por Mauricio Duarte.



Al 38, un descuido del arquero Contreras, por poco anotaba gol José Hernández Chávez, pero su remate con efecto desde la banda izquierda pasó muy cerca del arco rival. Un minuto después, Medellín hizo dos cambios más, ingresando Christian Marrugo y Felipe Pardo por Diber Cambindo y Jean Pineda.



Al final, Medellín logró una victoria fundamental para seguir en la pelea por la final. Águilas cedió terreno, pero tiene dos partidos para sumar una victoria y alcanzar la clasificación.



En la próxima fecha, Independiente Medellín recibe al América de Cali, mientras que Águilas Doradas enfrentará en Rionegro al Deportivo Pasto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8