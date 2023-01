¿Rodallega al América? Tulio Gómez y una idea descomunal para ficharlo

La llegada de Hugo Rodallega al América de Cali no es descabellada, pues el exdelantero de Bahía terminó contrato y sigue sin encontrar un equipo para continuar con su carrera como futbolista profesional, por lo que el sueño de las directivas es tenerlo, pero hay un dilema y es el alto costo del jugador.



Por ello, en medio de una entrevista con el periodista ‘Gato’ Arce, Hugo Rodallega y el dueño del América, Tulio Gómez, fueron invitados de lujo para aclarar su fichaje al equipo americano y tras ser indagados, las dos partes dejaron ver su deseo de firmar el acuerdo, pero el tema económico y ha sido la piedra en el zapato, aunque dejó un duro reto a la hinchada para traerlo sin importar que la posición esté ocupada.



"Desde hace 6 años queremos traerlo. En el 2022 se presentó la oportunidad y el técnico del momento nos bajó el pulgar, pero bueno. Nunca es tarde. Ahora,tenemos muchos delanteros, pero un jugador de la calidad de Rodallega nunca sobra. Necesitamos vender 30 mil abonos para traerlo”, reconoció Tulio Gómez en la entrevista.



En cuanto a Hugo Rodallega, se le indagó sobre si en verdad quiere vestir la camiseta de América de Cali y el jugador dejó claro que la prioridad siempre se la ha dado al cuadro escarlata y sigue esperando una oferta formal por parte de Tulio Gómez para sentarse a conversar.



“Estoy esperando. He conversado con otros equipos, pero no se ha resuelto nada por el mismo tema que le he dado prioridad a América. Todo depende de Tulio. Él es el que toma la decisión”, reconoció Hugo Rodallega.



De momento, América de Cali comenzó la pretemporada en su sede deportiva con los nuevos refuerzos, buscando preparar un buen inicio de Liga BetPlay 2023, donde esperan ser protagonistas tras la pronta eliminación en el clausura 2022.