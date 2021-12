James Rodríguez se destapa previo a final Cali-Tolima: 'es un grande'

Luego de varios días sin estar con sus seguidores en la plataforma de Twitch, el colombiano volvió a tener un contacto con todos sus fans, hablando de lo que será la gran final del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Deportes Tolima.



El cucuteño no se le midió a dar un ganador, pero sí dejó varias frases para todos los seguidores del balompié colombiano.



Al momento de preguntarle al futbolista colombiano sobre el campeón de la Liga Betplay II, se refirió diciendo: “Deportivo Cali viene haciendo las cosas bien, es muy buena final, pero con el Tolima toca tener cuidado, el Tolima es un equipo que viene haciendo las cosas bien en los últimos años. No es una final que se va a decidir hoy, obviamente en el segundo partido porque los equipos no van a regalar nada”.



De igual forma, elogió a uno de sus ex compañeros de Selección Colombia. “El Cali está jugando bien, Teo está haciendo a jugar al Cali de muy buena manera, les puso mucha calidad al equipo azucarero”, afirmó el colombiano.



Además dejó un mensaje contundente sobre el Deportes Tolima y sus últimas campañas en los últimos años. “El Tolima creo que ya es un grande, es un grande del fútbol colombiano. Han visto en los últimos años ha jugado finales, los equipos grandes juegan finales y debemos considerarlo como equipo grande”.