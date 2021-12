¿Qué tal el regalo de navidad? James dio fecha de regreso en Al-Rayyan

James Rodríguez recibió su primera expulsión en la Qatar Stars League 2021/22 finalizando octubre, cuando su equipo Al-Rayyan jugaba frente a Al-Arabi. El '10' estalló contra el árbitro, quien no dudó en enviarlo al camerino con una roja encima. Se hablaba de una dura sanción por el irrespeto del colombiano hacia el juez central, pero la situación no fue tan grave para James.



Tal como se estimaba, la sanción se cumpliría justo para la última semana de diciembre y de no encontrarse lesionado, el volante reaparecería por estas fechas. Este domingo, a través de Twitch, el mismo jugador confirmó la fecha de su posible retorno a las canchas en la Liga de Catar.



"El 24 de diciembre tengo partido de Liga (...) esperemos que pueda jugar ahí", mencionó James tras ser consultado por sus seguidores sobre su próximo partido. De tal manera, tras casi dos meses de inactividad en su liga y con apenas minutos en Selección Colombia, el '10' podría tener acción el viernes 24, a las 10:15 am, cuando visiten a Qatar SC.



Buen regalo de Navidad 🎁🎅



En Twitch @jamesdrodriguez dice que "Si Dios quiere regreso el 24 a jugar" pic.twitter.com/zZMikyMm4n — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) December 19, 2021

De no ser así, James tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos antes de terminar el 2021. El último partido del año será frente a Al-Shamal, el 29 de diciembre al estilo ‘Boxing Day’ en Inglaterra. Eso sí, el que se encargará de tomar una decisión sobre su presencia o no en la cancha es su entrenador, Laurent Blanc.



Lo cierto es que James Rodríguez está listo para volver, y sin duda, es una noticia que cae muy bien a la Selección Colombia, pensando en los partidos de Eliminatoria en enero. Antes de eso, la tricolor tendrá un partido amistoso frente a Honduras en Estados Unidos.