Hernán Torres rompió en llanto con Tolima: ‘parece un cementerio’

Deportes Tolima no la pasa bien en la Liga BetPlay 2022-2, pues volvió a perder en el campeonato después de caer 3-1 contra Deportivo Pereira, en el estadio Manuel Murillo Toro y dejó de ser ese club protagónico de las temporadas anteriores.



Por ello, después del encuentro, el técnico Hernán Torres mostró su preocupación por su plantilla y no ocultó la despeción que tiene de no conseguir buenos resultados en este segundo semestre de la Liga BetPlay.



“Sé que el hincha está triste e indispuesto, como estamos nosotros. No estamos felices, vaya y mire cómo está ese camerino. Parece un cementerio, todo mundo con la cabeza agachada y algunos llorando. No saben lo que pasa allá adentro”, declare Torres.



Igualmente, el entrenador ‘Pijao’ sabe no es un tema de nómina, pues cree que pueden dar lo mejor y que mentalmente están con un bajón. “En este torneo han pasado muchas cosas que no voy a disculparlas, porque tenemos una nómina para responder y cumplir”, culminó Hernán Torres.



La derrota contra los matecañas los dejó en una complicada posición de quince con 13 puntos y le quedan pocas opciones para clasificar. Su próximo rival será Águilas Doradas que viene con buen rendimiento en la Liga.