Sirvió presión: Medellín tendrá final en plaza pública, Bogotá avanza

La noticia para los hinchas de Atlético Nacional y Millonarios en Bogotá y Medellín es buena: la final de este sábado finalmente podrá verse en plazas públicas, como lo habían pedidos los alcaldes y el propio Gobierno.

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, en Hoy 6 AM Hoy por Hoy de caracol Radio, al asegurar que llegó a un acuerdo con el canal Win Spots para transmitir en pantallas gigantes el partido de este sábado, a las 7:00 p.m, en El Campín.



“He terminado hace unos minutos una reunión con Win y el partido se va a transmitir en Medellín. El fútbol es un tema de interés público. Hemos llegado a un principio de acuerdo. Entendemos la importancia de que en estos temas la gente no sea excluida. El fútbol nos encuentra”, afirmó.



El mandatario dijo que la Dimyor dio su autorización y eso fue fundamental: “Después de que Dimayor aprobara Win llegó a un acuerdo y en el Parque Lleras vamos a tener 3 pantallas”.



¿Cómo se logró que la presión diera resultado? “Estamos apretados en lo económico, pero hemos buscado actores privados que hagan el resto de la tarea. Win se suma de pleno porque va a tener una activación de marca y es una oportunidad para ellos. Nosotros queremos que la gente tenga donde verlo. Los derechos de transmisión los va a pagar BetPlay”, explicó Quintero.



A su turno, el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, dio detalles del acuerdo: “Vamos a iniciarlas (conversaciones), parte importante de esto es Win y nosotros, es un caso particular. No queremos que se vuelva algo de todos los días, no queremos que los clásicos sean así porque es en detrimento del fútbol. Un llamado a la calma, es una oportunidad única, se vivió en Medellín una competencia sana. Terminar la final que ha tenido tanto interés público en el país de la mejor manera posible”, dijo en Caracol Radio.



¿Y en Bogotá también habrá transmisión en plaza pública?



La alcaldesa Claudia López aseguró en su cuenta de Twitter que también avanza en el acuerdo para que la final se pueda ver en plaza pública: "Me cuentan de la Dimayor que están llegando a un acuerdo para que

WinSportsTV reconsidere su decisión y nos de la señal para transmitir en pantallas gigantes! La hinchada se respeta y se consiente! La pasión por el fútbol es de todos! Vamos que vamos!", dijo.

Buenas noticias!



En charla con Caracol se informó cómo se haría el evento en Bogotá: “En el parque Simón Bolívar se puede organizar, además de El Campin, donde la hinchada se agrupe, se alegre, con una buena logística y seguridad. Espero que Dimayor y Win lleguen a un acuerdo, la Alcaldía estará dispuesta a poner pantalla, seguridad y demás”, manifestó López.