'Ni ponen ni dejan hacer': Claudia López explotó contra Win Sports

Las alcaldías de Bogotá y Medellín querían proyectar la final de Liga BetPlay I-2023 entre Millonarios y Nacional en pantallas gigantes, sin embargo, Win Sports se negó a esta posibilidad y pidió a los aficionados comprar el canal para poder ver el partido. Claudia López explotó en sus redes sociales.



"En Bogotá estábamos dispuestos a poner el Parque Simón Bolívar, pantallas, logística y seguridad para el disfrute de la hinchada. Lo único que tenía que aportar Win Sports era la señal. Lamentable que ni ponen ni dejan hacer. Mezquindad", trinó la Alcaldesa de Bogotá.

En el comunicado que publicó este jueves, Win Sports mencionó que "alcaldías y empresas privadas están promoviendo, patrocinando y auspiciando la retransmisión de nuestro contenido, particularmente la final del partido de fútbol entre Millonarios vs. Nacional, sobre el cual no se ha licenciado ni autorizado a alcaldía ni a tercero alguno".



Y recordó que son ellos "la única empresa con canales de deportes que tiene los derechos de producción, registro, grabación, captura, fijación, edición, difusión, emisión, comunicación, distribución y puesta a disposición de la señal audiovisual del Fútbol Profesional Colombiano" y que "desconocer esta situación y retransmitir la señal por cualquier medio en lugares públicos incurriría en sanciones penales".



En el comunicado, el canal de televisión menciona que agradece "la buena intención de transmistir los partidos masivamente" pero que no hay autorización para hacerlo. Por lo tanto, ni en Bogotá ni en Medellín los alcaldes podrán hacer uso de pantallas gigantes para proyectar la final.



"Se hace un llamado para que la afición asista a los estadios y adquiera la suscripción del canal Win Sports+", finaliza el comunicado de Win.