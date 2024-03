Envigado vs. Jaguares se juega pese a incendio en el estadio

Previo al duelo entre Envigado y Jaguares por la fecha 10 de la Liga Betplay se presentó un fuerte incendio en las inmediaciones del estadio Polideportivo Sur precisamente en las oficinas de Inter Envigado, ubicadas en el escenario deportivo.



Aunque se desconoce el motivo del hecho se ha informado que no se presentaron victimas ni lesionados. Las autoridades del municipio trabajan duramente para controlar el fuego.



Se menciona que los daños sufridos no son de mayor relevancia ya que la reacción de los bomberos fue rápida. La estructura del estadio no tiene complicaciones y no hay daños de gran magnitud.

De igual manera, los servicios de emergencia aseguraron el lugar de la producción de la transmisión que tuvo que ser evacuado rápidamente.



Tras lo ocurrido, Envigado se pronunció sobre lo ocurrido y dijo que la emergencia ya fue superada y que el duelo tendrá público como estaba previsto.



#URGENTE 🚨 | Reportan incendio en las instalaciones del estadio Polideportivo Sur de Envigado, previo al encuentro Envigado vs Jaguares.



