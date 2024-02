Jaguares no tuvo piedad: goleó a Once Caldas y se mete en los ocho

Jaguares recibió al Once Caldas en la fecha 7 de Liga BetPlay 2024-I y ambos equipos querían tres puntos para seguir escalando posiciones.



Al final, el partido terminó a favor de los de Montería, quienes fueron contundentes contra los de Manizales y ganaron con una goleada 3-0.



El partido comenzó mejor para los locales, quienes desde los primeros minutos empezaron a marcar la diferencia con un remate de Enrique Serje, pero pasó desviado.



Sin embargo, el esfuerzo de los de Montería se vio reflejado en el marcador en apenas 20 minutos, pues el VAR marcó un penalti para ellos tras una falta de Gustavo Torres y el encargado de ejecutar fue el goleador Wilson Morelo, quien definió fuerte y al centro de la portería del arquero James Aguirre.



Once Caldas no se encontró y no tuvo una opción clara antes de finalizar el primer tiempo, aunque tuvo acercamientos con Billy Arce y Mauricio Castaño, pero no fue suficiente para hacer daño.



El primer tiempo terminó a favor de los felinos y en el complemento se pensaba que la visita iba a reaccionar, pero se encontraron con sorpresas recién reanudado el juego.





En el minuto 57 Kahiser Lenis terminó marcando el 2-0, luego de rematar por el costado derecho de Aguirre, aunque el artífice fue Wilson Morelo, quien asistió a su compañero para perfilarse como figura.



Con el marcador un poco más cómodo, Jaguares terminó manejando el partido, defendiendo su ventaja y logró convertir el 3-0 para sellar su victoria.



Wilson Morelo volvió a aparecer en el marcador y en el minuto 77 definió de gran manera para decretar la goleada ante los albos.



Con más tranquilidad, Hubert Bodhert hizo cambios para darle descanso a los que hicieron gran desgaste y se quedó defendiendo su arco desde su área, entregándole el balón a Once Caldas, quien no logró espacio alguno para al menos descontar en el marcador.



Esta victoria contundente de Jaguares a Once Caldas los hace sumar 11 puntos y parcialmente se ubican en la sexta posición, mientras que los dirigidos por Hernán Darío Herrera están fuera de los ocho clasificados con nueve unidades.