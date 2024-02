¿Está cobrando Dayro por entrevistas? Jugador zanjó la controversia

Dayro Moreno está a nada de volverse el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano un listado que lidera Sergio Galván Rey con 224 goles sobre los 221 del actual atacante de Once Caldas.



“Siempre me ha caracterizado salir con la mayor disposición de hacer goles, trabajo durante la semana para hacer goles. Ahora hay una motivación más porque tengo un récord muy importante para mi carrera y para el fútbol colombiano”, mencionó en diálogo con Caracol Radio.



Igualmente, el atacante se refirió a la gran motivación que le da romper este récord y aseguró que al momento de superar a Galván hará una gran celebración.

“La celebración va porque va. Por el momento, estamos pensando con el grupo, hacer algo importante, porque es eso, agradecimiento a los compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos, al presidente, entonces estamos pensando en romperlo y ya miraremos qué podremos hacer”, mencionó.



De igual manera, habló si le gustaría romper el récord ante Pereira o Millonarios, los dos próximos encuentros del Once: “Son buenos. Independientemente de donde sea, el logro va a ser importante y para mí sería importante romper el récord… hacerlo lo más rápido posible”.



Además, Dayro zanjó la polémica a partir de un rumor que decía que el futbolista estaba empezando a cobrar por dar entrevistas: “Eso es lo lindo del fútbol también, es otro comentario más en mi carrera (entre risas). Obvio no. Cómo voy a cobrar por entrevistas”.



Finalmente, habló sobre si le faltó hacer algo en Selección Colombia: “Si la verdad sí. Me hubieran dado más oportunidad... Tengo un recuerdo que, para el Mundial de Brasil, estaba de goleador con Millonarios y si me hubieran dado la oportunidad de vestir la camiseta en el Mundial… pero sabemos que esto es fútbol. Vestí la camiseta en Copa América en Eliminatoria, son lindos recuerdos con la Selección”.