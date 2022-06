Nacional remontó y de qué manera: reviva goles en la final ante Tolima

Después de una buena atajada del arquero Alexander Domínguez, Deportes Tolima generó la acción que terminó en gol. Tiro de esquina bien ejecutado y pelota que Ánderson Plata mandó al fondo para poner el 0-1 en el Atanasio Girardot. En un marco impresionante, con estadio a reventar y totalmente teñido de verde, el que festejó el primero fue el visitante.



Sin embargo, con lo que no contaban los de Hernán Torres era con un fallo del guardameta ecuatoriano, que dejó un rebote, y Danovis Banguero, cobrando por ventanilla la 'Ley del Ex', no perdonó y puso el 1-1 para irse al descanso. Para el complemento todavía quedaba más.

En otra jugada individual, Yerson Candelo aprovechó su media distancia y tras un robo de balón sobre mitad de cancha, se reportó con el golazo del año en Colombia, que desde ya se apunta a premio Puskás. Nacional cerró con broche de oro su noche en el Atanasio, gracias al gol de Andrés 'Rifle' Andrade, en tiempo de adición. Un 3-1 que parece desde ya sentenciar la serie.



Nacional 0-1 Tolima: gol de Ánderson Plata, a los 23 minutos del primer tiempo, después de un córner ejecutado por Daniel Cataño y una pelota que alcanzó a rozar Jonathan Marulanda, de taquito, para habilitar al goleador que la mandó al fondo, sin titubear. Plata apareció casi sobre el segundo palo y la empujó con el abdomen, dejan do sin chances a Kevin Mier, que se vio sorprendido ante la rápida jugada.

Nacional 1-1 Tolima: gol de Danovis Banguero, a los 43 minutos, después de una jugada que se inventó el lateral izquierdo. Cambio de frente para Yerson Candelo, quien de media distancia probó los reflejos de Domínguez. Banguero, quien acompañaba la jugada, aprovechó la equivocación de 'Dida' y aprovechó el rebote para mandarla a guardar.

Nacional 2-1 Tolima: gol de Yerson Candelo, sobre los 71 minutos, después de un robo de balón a Yohandry Orozco sobre mitad de cancha. El lateral sacó todo su poderío con un disparo desde campo propio que "bañó" al arquero Domínguez. Un gol de lujo que le dio otro aire al verdolaga.

Nacional 3-1 Tolima: gol de Andrés 'Rifle' Andrade, a los 90+3, en medio de una gran acción colectiva que terminó sellando una impresionante remontada. El '10' que había ingresado en el segundo tiempo, se encargó de poner cifras concretas, tras la asistencia de Sebastián Gómez.