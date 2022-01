Año nuevo 2022: los 12 deseos de vida nueva para el fútbol colombiano

Arranca un nuevo año para el fútbol colombiano, que será especial por las competiciones de clubes, locales e internacionales; el polémico regreso del Unión Magdalena a la categoría A; y un calendario apretado debido a las Eliminatorias Sudamericanas y al Mundial de Catar 2022.



En fiestas de fin de año es costumbre pedir por los deseos para el siguiente año. Y para el FPC, no es excepción pedir para que todo mejore en la temporada 2022.



1- El VAR: en 2022 todos los partidos contarán con la video asistencia arbitral, a diferencia de los cuatro juegos por fecha que se venían dando. La noticia puede ser buena, siempre y cuando se aplique la ley como debe ser, las apreciaciones sean correctas y los árbitros no fallen tanto. De lo contrario, pueden venirse varios escándalos en cada jornada.



2- La Dimayor y sus decisiones: las determinaciones sin consultar a jugadores y entrenadores no han traído beneficios para el fútbol colombiano. En 2022 vendrá un calendario muy apretado y se nota que no hubo planeación para conformarlo.



3- Presentación internacional: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana es el gran reto de los equipos que representarán al fútbol colombiano. Los últimos años han sido decepcionantes, así que se espera llegar a rondas definitivas.



4- Jugar y no esconderse: esa ha sido una de las premisas del campeonato, que este año destacó a los clubes que más minutos de juego tenían. La idea es promover la intención de jugar y no de especular.



5- Árbitros de jerarquía: muchas dudas generan los jueces del fútbol colombiano. En cuadrangulares hubo malas actuaciones, errores técnicos infantiles y mala interpretación en algunas jugadas. La Comisión Arbitral debe ser más exigente en 2022.



6- Investigaciones con resultados: el escándalo del partido entre Llaneros FC y Unión Magdalena, con dudosa actuación de los jugadores del club de Villavicencio, y un polémico ascenso del ciclón, terminó en nada. Se anunciaron investigaciones, hasta la fiscalía quiso ser noticia, pero se archivó el caso y no hubo resultados…y no es la primera vez.



7- Que aparezcan los grandes fichajes: para 2022, varios clubes han apostado al regreso de figuras colombianas provenientes del exterior. Ahora el reto y la responsabilidad son de esos jugadores rutilantes, que deberán demostrar su jerarquía y por qué los trajeron.



8- Respaldo a los técnicos: los procesos deben ser apoyados por los dirigentes. La continuidad es la clave para obtener resultados a mediano y largo plazo.



9- La afición: tarea también para los hinchas, que en varias ciudades tuvieron salidas en falso, momentos de violencia y malos comportamientos.



10- Minutos para los juveniles: no hay normas para que jueguen y son pocos los equipos que les dan oportunidad y confianza. Darles competencia a los menores de 21 años es esencial para las selecciones juveniles y para el mercado internacional.



11- Momento para exportar técnicos: el trabajo de entrenadores a nivel local es bueno, pero es hora de dar un paso más y empezar a proyectarlos.



12- Estadios: hay ciudades que, gracias al Mundial Sub-20 de 2011, tiene escenarios apropiados. Sin embargo, hay otros estadios que necesitan mejorar su infraestructura y condiciones.