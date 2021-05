Eliser Quiñones saldría de Águilas: ¿con qué club está en diálogos?

El exjugador de Millonarios, Eliser Quiñones, quien jugó este primer semestre con Rionegro Águilas, tendría un arreglo para salir del equipo antioqueño y habría iniciado conversaciones con Atlético Bucaramanga, equipo que seguirá bajo las riendas de Luis Fernando Suárez.



Cuando el extremo nariñense sonó como opción para Millonarios y América, en 2020, tuvo coqueteos del equipo 'leopardo'. Ese año terminó quedándose con los azules por pedido de Alberto Gamero.

Lo cierto es que el rendimiento de Quiñones no llenó las expectativas de las directivas en las Águilas y aunque tiene vínculo hasta diciembre de 2021, habrían llegado a un mutuo acuerdo para su salida. Por lo pronto el club no se ha pronunciado pero se conoció que Atlético Bucaramanga habría ido a la carga por él.



Quiñones ya había estado en los planes del Bucaramanga en dos oportunidades, la más reciente en 2020 cuando decidió mantenerse en Millonarios. La prensa en la capital santandereana asegura que Eliser, además del venezolano Luis Manuel Seijas y el lateral izquierdo Robert Carvajal, son las fichas que esperan concretar inicialmente.



Al exjugador de Millonarios que ha vestido las camisetas del Cúcuta, Alianza y Huila, entre otros, no le disgusta la idea puesto que hace años decidió radicarse en esa ciudad.