Hinestroza celebró gol con Palmeiras: dejó mensaje a la primera línea

El extremo caleño de 18 años, Marino Hinestroza, quien juega para el equipo juvenil de Palmeiras, marcó gol en la Copa de Brasil y decidió celebrar con una camiseta que da cuenta de la difícil situación que afronta el país. "Aguante la primera línea", publicó el canterano del América de Cali.

Hinestroza quien fue fichado por Palmeiras en enero de 2020 y que renovó su vínculo hasta diciembre de este año, ha estado muy pendiente de la situación en Colombia, especialmente en su natal Cali. Su historia de superación es de admirar en su barrio Olaya Herrera, cercano al sector de la 14 de Calima, donde se han registrado varios altercados con la fuerza pública y donde fallecieron varios jóvenes manifestantes.



"Desde los 9 años me tocaba caminar más de una hora hasta donde entrenaba Orsomarso. Hice muchos sacrificios por ser futbolista. Yo pude ser uno de los más ladrones de mi barrio, pero siempre me mantuve al margen de las drogas y la violencia. Hoy en día tengo varios amigos en la cárcel y otros que perdieron la vida”, dijo el futbolista en una entrevista para Gol Caracol antes de partir a Brasil.



Marino es considerado una de las joyas del América de Cali y recientemente se habló de la posibilidad de ser adquirir por Palmeiras. Hoy por hoy es elogiado por los hinchas del 'Verdao', por su calidad como jugador. No solo marca goles, también los asiste y su talento es innegable.



Justamente una de sus más recientes anotaciones por Copa de Brasil Sub-20, terminó con una celebración para el pueblo colombiano. Dedicó su gol a los jóvenes de la primera línea en las protestas que se desarrollan en el país. Sacó una camiseta blanca con una fotografía de dos manifestantes que tratan de recuperarse de los gases lacrimógenos con una bolsa de leche en la mano.