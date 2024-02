A sorprender: Fortaleza le mide el aceite a la suplencia de Junior

Fortaleza CEIF inició bien su regreso a primera división al sumar dos victorias en las primeras fechas, pero luego de esos resultados, el equipo bogotano no ha podido sumar desde hace tres jornadas y la misión es lograr tres puntos frente al vigente campeón del fútbol colombiano, Junior.

Los ‘Amix’ llegan a esta jornada seis con esa necesidad de sumar de a tres puntos y qué más que lograrlo frente al gigante barranquillero, que también llega a Bogotá con el deseo de continuar siendo líder de la Liga.



Una de las bajas que tendrá el equipo dirigido por Sebastián Oliveros es el defensor y capitán Daniel Rivera, quien salió lesionado contra Pereira, al sufrir una conmoción cerebral y una fractura en El arco cigomático derecho, por lo que su recuperación será de ocho semanas.



Para Junior jugar en la capital siempre será un gran reto y aunque en los últimos años el tiburón ha logrado sumar, la altura siempre será un tema que les toca saber gestionar.



Tras el regreso a primera división de Fortaleza, Junior no se enfrentaba a este equipo desde hace siete años, aunque aún no mantiene mal historial, pues las últimas referencias fueron en la temporada 2016 y 2014, en la que la visita se llevó una victoria 2-1 y un empate a cero goles.



Sin embargo, algo que podría aprovechar el equipo bogotano, es que Junior no tendrá a su nómina estelar por primera vez en la temporada, pues el técnico Arturo Reyes decidió dejar a diez futbolistas descansando en la que se destacan ausencias como las de Santiago Mele, Carlos Bacca, Yimmi Chará, Walmer Pacheco, Rafel Pérez, Emanuel Olivera, Déiber Caicedo, José Enamorado, Víctor Cantillo y Gabriel Fuentes, quienes no fueron citados para este duelo en el estadio Metropolitano de Techo.



Probable alineación Fortaleza:

Juan Castillo; César Hinestroza, Joyce Ossa, Juan Guevara, Hayen Palacios; Yeiner Londoño, Leonardo Pico, Ronaldo Pájaro, Kevin Madrid, Adrián Parra y Sebastián Navarro.



Probable alineación Junior:

Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Jermein Peña, Yeferson Moreno, Brayan Ceballos; Fabián Cantillo, Didier Moreno, Homer Martínez, Vladimir Hernández, Luis Cariaco González y Marco Pérez.



Fortaleza vs Junior

Día: domingo, 11 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: José Ortiz

TV: Win Sports+