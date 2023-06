¿Millos y Nacional decidirán título en penaltis? Antecedentes en Liga

Atlético Nacional y Millonarios firmaron un 0-0 en la ida de la final de Liga Betplay I 2023, una muestra clara de lo parejo que es este duelo inédito en torneos cortos y lo difícil que es animarse a hablar de un favorito.

Desde 2002, cuando se empezaron a implementar los torneos cortos, se han disputado 41 finales, de las cuales solo 11 llegaron a los penaltis. Visto lo visto en el Atanasio Girardot, es probable que solo desde los once pasos se decida la primera estrella del año. ¿Qué pasó antes? Así se decidieron los campeones:



-La primera final decidid por penaltis fue Tolima vs. Cali en 2003-II: la ida terminó 2-0, la vuelta 1-3 y desde los once pasos ganaron los de Ibagué por 4-2.



-Después fue turno para Junior contra Nacional en 2004-II: fue 3-0 la ida, 2-5 la vuelta y penaltis 5-4 a favor de los barranquilleros.



El Boyacá Chicó, dirigido por Alberto Gamero (hoy finalista con Millonarios) decidió la final contra América en Liga 2008-I: la ida y la vuelta terminaron 1-1 y por penaltis ganaron los boyacenses 4-2.



Nacional tendría revancha en su final contra La Equidad en 2011-I: el marcador se repitió en Bogotá y Medellín y desde los once pasos ganaron los antioqueños 3-2.



Junior volvería a resolver a su final la final contra Once Caldas en 2011-II tras el 3-2 de la ida y el 1-2 de la vuelta que decidieron los penaltis por 4-2, a favor de los barranquilleros.



El primer título que definió Millonarios en torneos cortos desde los 11 pasos fue contra Independiente Medellín en 2012-II: 0-0 fue la ida, 1-1 la vuelta y los azules se impusieron al final por 5-4.



Nacional se mediría en penaltis nuevamente a Junior en 2014-I: 0-1 la ida, 2-1 la vuelta y 4-2 final para los verdes. Esta final se repetiría, igual que el campeón, en 2015-I, tras el 1-2 de la ida, el 1-0 de la vuelta y el 3-2 definitivo.



Pero Tolima de buenos resultados contra Nacional en instancias definitivas en los últimos años, acabó con la supremacía en 2018-II: fue 0-1 la ida, 2-1 la vuelta y 4-2 en los penaltis.



Junior y Pasto, en 2019-I, firmaron un 1-0 en la ida y un 0-1 en la vuelta para decidir la estrella 5-4 a favor del equipo 'tiburón' y la última final, que deparó la primera estrella de la historia para Pereira contra Medellín, en Liga II 2022, terminó 1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta y 4-3 final. ¿Se repetirá en Bogotá? Hagan sus apuestas.