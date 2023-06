'No nos podemos confiar', 'no ha terminado': Millonarios pide mesura

Siempre será un tremendo resultado sumar de visitante en una final de ida y vuelta. No se trata de minimizar el logro . Pero tampoco, como dicen los propios jugadores, de sentirse ganadores antes de tiempo.

En eso coincidieron los futbolistas de Millonarios, que pidieron que, después del 0-0 en Medellín, en la ida de la final de Liga Betplay I 2023 contra Atlético Nacional, haya un poco de mesura.



Uno de ellos fue Daniel Cataño, quien dio tranquilidad sobre las molestias físicas que requirieron atención en la cancha del Atanasio pero que no comprometen su presencia este sábado en El Campín.



"Se consiguió un resultado favorable entre comillas porque es un empate de visitante, pero la serie está abierta para los dos equipos. Estamos con los pies sobre la tierra y sabemos que esto no ha terminado. Apenas se jugó el primer tiempo, se viene un partido bastante complejo", dijo.



"Todo el mundo se comportó a la altura, pero allá tenemos que ser más intensos y buscar el arco rival porque estamos en Bogotá somos locales y tenemos que tratar de conseguir un gol rápido que nos ponga adelante del marcador”, añadió.



En ese sentido, el arquero Juan Moreno advirtió: "Mantenemos nuestro arco en cero que fue fundamental. Vamos con mesura, con mucha humildad, no hemos ganado nada. Ahora descansar y pensar en lo que se viene el sábado”.



Para él, "Nacional es un rival muy fuerte no nos podemos confiar porque sacamos un empate acá. Ahora vamos a Bogotá con nuestra gente y con nuestra hinchada. Seguramente El Campín va a estar a reventar para que ojalá podamos conseguir esa estrella que tanto anhelamos".