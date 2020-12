'Es un partido de duelo mental': psicólogo deportivo habla de la final

No hay duda que tan importante como la parte física, la mental estará al mismo nivel en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2020 este domingo en El Campín. FUTBOLRED contactó al psicólogo deportivo vallecaucano, Juan Pablo Ortiz Duarte, para que explicara desde su campo lo que podría pasar en este compromiso definitivo, que podría sentenciar la estrella 15 para los escarlatas o la décima para los cardenales.

Ortiz señaló que “en el fútbol encontramos muchas variables externas que inciden, por ejemplo, estado del tiempo, altura, público, la gramilla, entre otros. Pero este encuentro es un duelo con un gran índice de duelo mental, recordemos que tanto Santa Fe como América cuentan entre su grupo interdisciplinar con un psicólogo deportivo; por lo lados del Santa Fe, sin duda el trabajo del colega se centra en la resiliencia, mientras en el colega del América se centra en la ansiedad y manejo de las emociones”.



El profesional agregó que “ninguno de los dos puede demostrar dudas o inseguridades, Santa Fe debe atacar para soñar, pero América debe atacar para que el rival no coja confianza. Si Santa Fe marca en los primeros 15 minutos sin duda sumará confianza y si América no maneja ese momento entrará en crisis. Ahora bien, si América es el primero que anota será sin dudas un golpe emocional muy fuerte para Santa Fe, que se podría llevar otra goleada como la recibida en San Fernando, porque no supo manejar la agresividad del América, un rival que anímicamente estaba motivado por haber eliminado a los favoritos, como eran Nacional y posteriormente Junior”.



Sobre la holgura del marcador que se dio en Cali, Ortiz señaló que “en cuanto a ir ganando 3 a 0, pienso que el América a pesar de ser un equipo joven no ha demostrado comportamientos de relajarse y creérselas, todo lo contrario, es un equipo que respeta a los rivales y la mejor manera de hacerlo es dándolo todo en la cancha, por eso está en la gran final, pues se le resalta sentido, pasión, fútbol, sentido de pertenencia y amor por la camiseta”.



La final tendrá gran importancia desde la cabeza y el que mejor lo interprete saldrá ganancioso. Sin duda, un duelo mental.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces