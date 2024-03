FIFA aplaudió récord del legendario Dayro Moreno: gran felicitación

Dayro Moreno no se cambia por nadie y a sus 38 años vive uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de anotar el gol 225 en el fútbol colombiano y superar el récord de Sergio Galván Rey frente al Independiente Medellín.





Las felicitaciones no paran para Dayro, quien no para celebrar con compañeros de equipo, familia y aficionados, quienes les han mostrado su afecto por el logro histórico que ha conseguido.



Tras dos días de haber puesto la cifra goleadora, la FIFA también se unió a la celebración del delantero del Once Caldas y en sus redes sociales compartió una fotografía del jugador junto a un corto mensaje que decía “LegenDayro”, junto a un emoji de fuego.





Ahora, el próximo reto de Dayro Moreno será el registro goleador de Víctor Hugo Aristizábal de colombianos a nivel mundial, marca que tiene con 346 anotaciones.



Por lo pronto, Once Caldas prepara para el próximo reto en Liga y en la que esperan armar una fiesta en el estadio Palogrande contra Alianza por la fecha 13.