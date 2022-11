Fernando Uribe busca equipo para 2023: ya tendría interesados en FPC

Fernando Uribe no tuvo la temporada que esperaba con Junior y su historia como rojiblanco llegaría a su fin.



En diciembre finalizará su vínculo contractual y no soplan aires de renovación en Barranquilla. Al parecer, tanto el jugador como los directivos no quieren extender el contrato y el atacante tendrá que decir adiós al tiburón, una vez finalice el campeonato.



El periodista Julián Capera mencionó en su canal de YouTube que Uribe ya tendría a varios clubes interesados. Más se demoró en tomar la decisión de no continuar en Junior, que en recibir los primeros coqueteos en el FPC. El delantero estaría en los planes de tres importantes clubes de la Liga: Independiente Medellín, Deportes Tolima y Deportivo Cali. ¿Por cuál se animará?

"Fernando Uribe se va del Junior, termina su contrato y la decisión es no renovar ese vínculo. Está recuperado y entrenando con normalidad, y la decisión de lado y lado es no continuar con el vínculo, así que se va. Hay tres equipos que se han comunicado, uno de ellos presentó números. Ese equipo es Independiente Medellín", aseguró Capera.



Mencionó que el equipo poderoso fue el primero en levantar la mano por Fernando y que ya existirían diálogos con su entorno, para conocer valores. "Uribe se quiere quedar en el fútbol colombiano y ese equipo ya habló de números con el entorno del jugador, también ha tenido llamadas de otros dos equipos en Colombia, eso sí, para consultar; Deportivo Cali y Deportes Tolima, son dos equipos que están buscando delanteros".



Cabe recordar que Uribe, de 34 años, jugó con Millonarios en 2021 y tras una brillante actuación, fue abordado por Junior que con una mejor propuesta de salario lo convenció para dejar al albiazul, en donde le insistían por una renovación. De darse el fichaje del pereirano con DIM, Tolima o Cali, se convertiría en su octavos club en el FPC. Uribe jugó entre algunos para Once Caldas y Nacional.