¿Millonarios tiene motivos para ilusionarse? Más del tema Leo Castro

Aunque el campeonato del segundo semestre sigue en marcha y los involucrados están disputando los cuadrangulares semifinales, no es raro que el nombre de Leonardo Castro siga en el sonajero para Millonarios.



Y es que el interés por el delantero matecaña viene de temporadas atrás, cuando incluso el mismo club salió a desmentir los acercamientos. Hoy que se habla de la posible salida de Diego Herazo, quien terminará contrato y no será renovado, aparece con más fuerza la opción de fichar a Leo.



El jugador del Deportivo Pereira ha sido uno de los más influyentes en el semestre y da la pelea por ser el máximo artillero de la Liga II-2022. Suma 10 goles y está a solo uno de Jefferson Duque, de Atlético Nacional.

El periodista Julián Capera habló novedades del tema Leonardo Castro a Millonarios. Dejó claro que sí hay acercamientos pero no hay nada cerrado aún. El albiazul insistiría por fichar al goleador que está por terminar contrato y quedar libre. La única piedra en el camino es alguna opción tentadora en el exterior, como parece tener.



"¿Se acuerdan de lo que pasó el semestre anterior? Se dijo que Leonardo Castro estaba cerca de llegar a Millonarios y luego el club sacó un comunicado prácticamente diciendo que no lo conocía y que no había ningún tipo de contacto, pues bueno, desde ese momento vienen charlando con Leonardo Castro. En ese momento estuvo muy cerca de llegar y al final se cae la negociación. Para este campeonato se reactivaron los diálogos", mencionó Capera en su canal de YouTube.



"Como hizo con Álvaro Montero en su momento, Millonarios está dispuesto a pagar una prima por la firma del contrato, y asumir, lo que a mí me parece un salario alto en el fútbol colombiano, que por supuesto este jugador lo merece porque es el mejor de la Liga Betplay. Es decir, una plata que Millonarios le iba a pagar en compensación hace seis meses al Pereira, por interrumpir el contrato y que lo liberaran, ahora una parte iría para el jugador si se llega a un acuerdo".



Según la información divulgada por Capera, a Leonardo Castro le proponen en Millonarios firmarlo hasta diciembre de 2025. ¿Le dirá sí con un título de por medio? Las opciones en el exterior podrían determinar su futuro.



"Están dialogando, no está cerrado, el entorno del jugador dice que hay opciones afuera y que Leonardo tiene 30 años, y si no se da su salida ahora después va a ser complicado. El equipo que más ha insistido y que está dispuesto a hacer ese esfuerzo económico para adquirir los derechos económicos y comprárselos al jugador es Millonarios. Hay intención", agregó.