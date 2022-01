¡Ni pensarlo! Dimayor habla de posible aplazamiento de Liga por covid

La ola de contagios de la variante Ómicron de la covid 19 en Colombia ya ha obligado a la cancelación de distintos tipos de eventos, programados para este inicio de 2022.

El fútbol no ha podido mantenerse al margen y en el inicio de la pretemporada ha registrado varios positivos de los jugadores, quienes se están reportando por estos días a sus clubes tras las vacaciones. Solo en Millonarios, por poner un ejemplo, se registraron diez casos esta misma semana.



Sin embargo, para el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, por ahora no se está considerando la posibilidad de aplazar el inicio de la Liga I 2022.



“Por ahora no se contempla la opción de aplazar, porque el calendario es demasiado estrecho. Algunos equipos sí tienen positivos en sus planteles, pero ninguno de ellos ha solicitado mover la fecha de inicio”, dijo en charla con el diario El Colombiano.



En un año con Copa América Femenina prevista en el país y el Mundial de Catar en noviembre, el calendario está muy ajustado y es difícil encontrar nuevas fechas. Así las cosas, el campeonato comenzará el 22 de enero, como está previsto.