Contagios de covid-19 obligó a cancelar  la Copa ESPN en Cali

Cali 'Ciudad Deportiva’ había sido designada, por primera vez, como sede de la Copa ESPN de fútbol entre el 13 y 15 de enero del presente año, pero el alto número de contagios de covid-19 obligó a la cancelación del certamen.



“Con fundamento a la notificación del Instituto Nacional de Salud en la que certifica que en Cali circula la variante Ómicron de la Covid-19, la Administración Distrital tomó una serie de medidas para privilegiar la vida en salud, aforos y eventos masivos”.

Así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina después de concluir un comité técnico–científico en el que participaron organismos como Salud Pública, Seguridad y Justicia, Jurídica y Educación en el que se analizaron diversos puntos en relación con el hipercontagio que se registra en la ciudad por Covid-19, pero dando claridad que esta capital no entra en cuarentena o confinamiento general.



El jefe del Ejecutivo local señaló que durante estas tres semanas de enero no se podrán llevar a cabo conciertos o eventos masivos, siendo importante en este punto no retar al Covid y con ello incluso a la muerte, y por tanto no habrá permiso.



Dicha medida obligó a la cancelación de la Copa ESPN de fútbol, que iba a contar con la participación del campeón colombiano, Deportivo Cali; América y dos equipos internacionales: Estudiantes de Mérida (Venezuela) y la Universidad César Vallejo, de Perú.



Cali y la Universidad César Vallejo se clasificaron a la Copa Libertadores, en tanto que América y Estudiantes de Mérida estarán en la Copa Suramericana.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces