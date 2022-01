Las caras nuevas que tendría América para el inicio de la Liga 

América de Cali tiene varias bajas respecto a la plantilla del año pasado, especialmente en los sectores de volantes y delantera, por lo que los directivos siguen buscando la posibilidad de llegar a acuerdos con otros clubes sin tener que hacer mayores inversiones.



Los ‘diablos’ tienen participación inicialmente en la Liga Betplay -en la que debutarán como locales ante Envigado y en Copa Sudamericana en llave inicial con el Medellín, por lo que si quieren tener una buena figuración deben armar un plantel competitivo.

Constantemente y en boca de su máximo accionista, Tulio Gómez, se ha escuchado en varios medios que las posiciones que requieren mayor cantidad de incorporaciones son la mitad de la cancha y el ataque, para reemplazar a quienes se fueron.



Por ahora la institución solo ha confirmado al zaguero central John Édison García, ex Equidad, y al volante central Juan Camilo Portilla, proveniente de Alianza Petrolera, ambos a préstamo.



Pues bien, la figura de préstamo con opción de compra también se aplicaría con el mediocampista Didier Pino, jugador del Quindío, y con el delantero argentino Alejandro Quintana, del Bucaramanga.



Pino, chocoano de 26 años, ha jugado en Universitario de Popayán y el elenco ‘cafetero’, con muy buenas condiciones de marca y manejo del balón.



Entre tanto, Quintana, de 29, está en el cuadro ‘leopardo’ desde 2020, aunque su frecuencia goleadora no ha sido pródiga.



Según Jefferson ‘Piña’ Villarreal, narrador de Antena 2 en Cali, y Carlos ‘Petiso’ Arango, ambos futbolistas llegarán al club en la presente semana para realizarse los exámenes médicos y ponerse a órdenes del técnico Juan Carlos Osorio.



Pero mientras ellos alistan todo para arribar a la capital vallecaucana, el volante chileno Rodrigo Ureña estaría alistando maletas para irse al Tolima, ya que no comparte la filosofía de rotación de Juan Carlos Osorio y prefiere emigrar a un conjunto en el que pueda tener mayor competencia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces