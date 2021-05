Falleció Gastón Moraga, ex PF que dejó huella en América de Cali

En la madrugada de este miércoles falleció en Cali el ex preparador físico chileno Gastón Moraga Paredes tras sufrir una hemorragia interna como consecuencia de un cáncer de laringe con el que luchaba desde hace muchos años.

Moraga es recordado por haber acompañado al médico Gabriel Ochoa Uribe entre las temporadas exitosas de 1979 y 1989, para luego pasar al Deportivo Cali y al Once Philips.



Tenía 85 años y a raíz de la enfermedad había perdido la voz, por lo que hace mucho tiempo no volvió a aparecer en público.



Elkin Congotte, ex jugador de América en las décadas de 1970 y 1980, dijo que “hablar de Gastón Moraga Paredes es hablar de una persona supremamente especial, una persona que nos llevó al primer título en 1979, más que eso conocía al ser humano, una persona maravillosa, un preparador físico maravilloso, obtuvimos varios títulos con Gastón, pero lo que más nos queda es su amistad, un recuerdo imborrable para una persona que va a quedar siempre en nuestras mentes”.



Víctor Lugo, anotador del segundo gol que selló el primer título de América en 1979 y quien estuvo con el chileno hasta 1984 antes de pasar a Nacional, expresó que “el profesor había perdido el habla hace muchos años, era un preparador físico avanzado, en ese tiempo hacíamos trabajos fuertes en Pance, pero que no sentía porque la recuperación era muy buena y uno llegaba a casa como si no hubiéramos hecho nada, en los partidos de domingo y miércoles veíamos que era muy productivo”.



Añadió que “era una persona muy agradable para trabajar, muy claro en sus conceptos, caía bien en el grupo por su forma de ser, tomaba nota de todas las jugadas, con el médico Ochoa nos recalcaban que podíamos hacer y qué no, siempre daban recomendaciones para mejorar, personas que vivían para el fútbol. Ellos cambiaron la forma de trabajar y ya no era para futbolistas sino para atletas, al comienzo uno pensaba que era solo para quienes corrían los 100 metros, pero luego nos dimos cuenta que nos sirvió mucho porque no sentíamos cansancio”.



Por su parte, el ex volante Juan Caicedo expresó que “ese dúo era un adelantado del fútbol, Ochoa y Gastón Moraga, el profesor Gastón realmente nos guiaba y la parte física nuestra se mantenía muy bien, en los partidos tomaba nota de todo lo que pasaba en la cancha. Era una gran persona, amigo y consejero”.



Sus honras fúnebres se cumplirán en esta ciudad. Paz en su tumba y mucha fortaleza para su familia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces