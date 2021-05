¿Cuándo y dónde se disputará Cali vs Tolima? Así está la situación

Después de dos intentos fallidos el pasado fin de semana sin que se diera aprobación de parte de la Administración Municipal para disputarse en Palmaseca el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Deportivo Cali y Tolima, la Comisión Local de Fútbol de Palmira volvió a reunirse este miércoles en la mañana para analizar si es viable que por fin pueda disputarse el sábado 8 de mayo, como lo reprogramó la Dimayor.

Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, informó que “hoy tuvimos una reunión ordinaria con la Comisión Local de Fútbol, en la que se evaluó la posibilidad de realizar el partido del Deportivo Cali contra Tolima este sábado a las 5:30 de la tarde como lo difundió la Dimayor, pero en ese ejercicio y en las condiciones actuales de orden público que viven Palmira y Cali, por medio de los bloqueos, saqueos y vandalismo, está un poco complicado el tema. Desde el Imder siempre tenemos la intención de poder apoyar estos procesos deportivos y brindarles la mayor garantía, pero en este momento no se tomó ninguna decisión, las condiciones a hoy no están dadas, se citó a una próxima reunión extraordinaria mañana a las 4:00 de la tarde para evaluar."



El funcionario agregó que siguen abiertos a las conversaciones, pero la decisión final dependerá de la evolución del orden público tanto en Cali como en la localidad: “En este momento seguimos con los bloqueos, desabastecimiento de víveres y demás, que hacen difícil garantizar un partido en estas condiciones, esperamos que todo se solucione de la mejor manera”.



La Dimayor está a la expectativa de la determinación de las autoridades palmiranas, o de lo contrario debe buscar una opción distinta para que la Liga BetPlay I no se interrumpa más.



En las últimas horas se conoció que el Pascual Guerrero podría ser una opción para este duelo decisivo del campeonato y este mismo se podría llevar a cabo el próximo domingo, según informaron en Súper Combo del Deporte. No obstante, la decisión no se ha tomado y se espera que en los próximos días se confirme el día y el lugar para este encuentro de cuartos de final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces