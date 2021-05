Iván Duque está firme con la decisión: ¿se jugará la Copa América?

Colombia atraviesa por un difícil momento social, político y económico, el cual ha llevado a la ciudadanía a las calles para manifestarse en contra de las decisiones del gobierno que encabeza el presidente de la república, Iván Duque Márquez.

Justamente, una de las inconformidades que hay es la realización de la Copa América, ya que el país pasa por una situación alarmante, no solo a nivel social por los hechos ocurridos en los últimos días, sino por temas de salubridad a causa del alto índice de contagios y muertes por covid-19.



Sin embargo, Duque, en diálogo con Blu Radio, confirmó que la Copa América sigue firme para disputarse en el país y explicó las razones por la que el certamen sigue siendo viable en Colombia, pese a las problemáticas.



“Nosotros empezamos un trabajo ya hace más de dos años… obviamente por el covid-19 se pospuso y en este 2021 nosotros hemos dicho que estamos firmes para adelantarla.



Vinieron muchas controversias, muchas personas empezaron a decir ‘que si se puede, que no se puede’, entonces, empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa en el mismo tiempo que se va a jugar casi la Copa América, y tienen todos los protocolos que se requieren para los equipos, sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se está haciendo una Europcopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas, en varios países, son iguales o peores que en algunos países de América Latina.



Segundo, se han venido jugando los torneos locales, el colombiano, el argentino, el brasileño… entonces ya hay una experiencia en esos protocolos", dijo el mandatario.



Y añadió: "Estaba por definirse si lo hacíamos con Argentina o no, yo he dicho, qué mensaje más bonito que pudiéramos avanzar con esa Copa hecha por los dos países. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer en los dos países y yo creo que esto sería un mensaje importante", finalizó.