Nacional busca extremo de Selección Colombia: ya envió una oferta

Tras la salida de Daniel Mantilla, Atlético Nacional quiere pasar la página y fichar a un extremo que tenga la misma capacidad del bumangués, que, aunque se quería quedar, no lograron retenerlo y ahora es nuevo jugador del Deportivo Cali. Precisamente, el conjunto verde de Antioquia está siguiéndole los pasos a un exjugador que tuvo protagonismo con el verde del Valle del Cauca.



Pero, no será para nada fácil fichar al talento de Fabián Castillo, que desde hace unos años se encuentra jugando en el extranjero pasando por Estados Unidos con el Dallas, luego en Turquía en Trabzonspor y posteriormente en México con Tijuana, Querétaro, Juárez, y nuevamente con los Xolos. Fabián quiere cambiar de aires a sus 30 años y no tendría problema de volver a Colombia.

Sabiendo esto, Atlético Nacional quiere pescar en México, un jugador que tuvo participaciones con la Selección Colombia como Fabián Castillo es el gran candidato para ser nuevo futbolista del conjunto verdolaga. Nacional ya se ha reforzado en varias zonas de su plantilla con Cristian Zapata, Juan Felipe Aguirre y Sergio Mosquera, además del delantero brasileño, Francisco Da Costa. Pero, tras la salida de Daniel Mantilla, quieren reforzar su banda izquierda con el talento de Castillo.



Sin conocer el valor de la oferta que puso sobre la mesa Atlético Nacional, de acuerdo con los periodistas Pipe Sierra y Juan David Londoño, especializado en temas del conjunto verdolaga, "el extremo en el que trabaja fuertemente #AtléticoNacional es Fabián Castillo (30). Ya se envió una oferta, pero aún no llegan a los números que pide ‘Xolos’



Al colombiano le gusta la posibilidad y está a la espera de novedades en el negocio. Info junto a

@juandl84 (Juan David Londoño)". Por lo pronto, Atlético Nacional ya arrancó este martes 3 de enero la pretemporada con miras a la Liga BetPlay 2023-I el 25 de este mismo mes.