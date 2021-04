Opción Tunja: ¿por qué sí y por qué no ser sede de equipos bogotanos?

Santa Fe, La Equidad y Millonarios despertaron este lunes con la novedad de que no tendrán estadio para sus partidos de cuartos de final de Liga Betplay ni de la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El estadio El Campín y el Metropolitano de Techo no serán cedidos hasta el próximo 9 de mayo, una de las decisiones de la Alcaldía Mayor para contrarrestar el preocupante avance del coronavirus covid-19 en la capital.



La noticia puso a los dirigentes a buscar sede alterna y entre las opciones apareció el estadio Independencia de Tunja. Se trata de un escenario con capacidad para 20.000 espectadores, a poco más de dos horas de Bogotá, que está a 2.800 metros de altitud, que en la ronda todos contra todos de Liga albergó partidos en horario nocturno y que actualmente no tiene competencia, tras la eliminación de Patriotas y el descenso de Boyacá Chicó.



La plaza conviene enteramente a Millonarios, que podría programar allí el partido del próximo sábado contra América por la vuelta de los cuartos de final (ganó la ida 2-1). Se puede jugar en horario diurno, como estaba previsto, para respetar restricciones y al no tener acceso al público no supone un desafío en términos de organización.



Sin embargo, para Santa Fe y La Equidad funciona para los cuartos de final de la Liga Betplay contra Junior y Nacional, pero no tanto para los duelos contra Fluminense y River Plate y Aragua y Lanús, por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.



Fuentes consultadas por FUTBOLRED explicaron que el escenario no cumple con todos los requisitos de cancha, camerinos e iluminación que exige Conmebol para los duelos coperos y sospechan que los clubes argentinos no aceptarían jugar a una altitud mayor, aunque fueran solo 200 metros, a la que tendría Bogotá.



Para estos dos clubes, el plan A sigue siendo Bogotá: "hemos estado hablando con al Alcaldía de Bogotá, Federación, buscando Alcaldía de Tunja y miramos todas las instancias. Creo que lo lógico sería buscar que el partido sea como está programado en Bogotá, hay garantías, los equipos vienen en burbujas con todas las precauciones y nosotros ofrecemos las mismas condiciones, esperamos que las cosas se puedan solucionar", dijo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, a este portal, desde su convalecencia.



En ese mismo sentido, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, manifestó: "No hay tiempo para cambio de sede. La solución es que Bogotá nos permita jugar acá".



Como antecedente vale recordar que en enero pasado, la Alcaldía de Tunja decidió no prestar el estadio para el duelo Patriotas vs América de Cali por la primera fecha de la Liga Betplay, alegando razones de seguridad sanitaria.



La decisión final depende enteramente de las autoridades locales, que evaluarán las medidas y otorgarán los permisos del caso. El diálogo puede resolver todas las dudas.