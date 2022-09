Mena: ‘sabemos cuál es el objetivo y debemos seguir trabajando’

En la noche del jueves, América de Cali sumó su segunda derrota en la presente campaña de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, cayendo de local 1-0 contra Deportivo Pereira, en el estadio Pascual Guerrero. Tras el compromiso contra los matecañas, el extremo Esneyder Mena, comentó lo que sucedió en el sanfernandino.

“El fútbol es de oportunidades, el equipo lo tiene claro, sabe cuál es el objetivo que tenemos y toca seguir trabajando. Bonito que el fin de semana otra vez toca partido y el equipo está concentrado, sabiendo lo que queremos. Obvio que nos duele como a todos, pero hay que seguir trabajando, que eso es lo que tenemos que hacer ahora en adelante”.



Continuarán trabajando para corregir los errores: “la verdad todos los partidos son diferentes, sabemos lo que queremos. Tuvimos muchas opciones, no se dieron, pero toca seguir trabajando; esto es el fútbol y tenemos otra revancha el domingo próximo con la ayuda de Dios”.



Habló sobre la disposición del rival: “como todos, siempre se viene a complicarnos aquí en nuestra cancha, el equipo se encerró, intentamos con todos los modos y no salió. Toca seguir trabajando, siempre va a pasar con equipos que vienen acá encerrarse y somos conscientes de que pasará cada partido, donde cada uno es una final, dándolo todo”.



Por último, respondió el interrogante sobre en qué posición se siente mejor en el campo: “donde me pongan, tengo la disposición de hacerlo de la mejor manera, las ganas y tengo que estar preparado para cualquier posición que me toque hacer y realizarlo de la mejor manera”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15