Cali va a Techo a evitar un Jueves Santo de pasión frente a Equidad

Máxima tensión, presión por todos lados. Ese es el presente del Deportivo Cali en el previo de su actuación en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2021, en la que visita este Jueves Santo (8:00 p.m.) a Equidad con la mira en conseguir los tres puntos para irse tranquilo a la jornada de descanso que le depara el fin de semana.



Las 25 unidades que acumula el elenco ‘azucarero’ lo tienen actualmente en la novena casilla, luego del triunfo de América 2-1 sobre Millonarios.

📋 Este es el grupo de convocados que viajó a Bogotá, para encarar el juego por la fecha 16 de la #Liga frente a Equidad.



Presentado por: @CervezaAguila #VamosCali 🇳🇬#PorSiempreVerdiblanco ♾ pic.twitter.com/LNjMV1YRAT — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) April 1, 2021

Después de haber sido líder durante buena parte del campeonato, siete empates lo estacionaron y no gana desde la séptima fecha, cuando derrotó 1-2 al Junior en Barranquilla. Por ello, para despejar dudas y quitarse tanta presión va a Bogotá pensando en que por fin se le abrirá el arco ante un equipo que también ha tenido un bajonazo en su rendimiento.



Así como podría quedar en riesgo si pierde en Techo, un triunfo lo volvería a dejar en la parte alta, a un punto de los líderes, Nacional y Tolima, y a un paso de la clasificación a los cuartos de la final.



Alfredo Arias espera que hombres como Ángelo Rodríguez, Marco Pérez, Gastón Rodríguez, Kevin Velasco, Yeison Tolosa, Daniel Luna y Michell Ramos estén claros en la definición, aunque esa es una tarea del colectivo y cualquiera que marque ayudará a que se termine con ese bajo promedio de menos de un gol por partido (12 en 15 compromisos).



Lo importante será vencer a Equidad para pasar estos días santos con un poco más de tranquilidad, ya que volverá a escena en la semana del 11 de abril como local ante Nacional y cerrará con Millonarios en Bogotá, dos rivales directos y complicados, lo que indica que en uno de los dos tendrá que alcanzar una victoria para clasificarse.



A Jorge Arias y Jhon Vásquez todavía no les alcanza por sus molestias musculares, tampoco estará por decisión técnica el argentino Franco Nicolás Torres, por lo cual es probable que se mantenga en alto porcentaje la formación titular que igualó 1-1 con Pasto en Palmaseca.



La consigna es salir airosos en este encuentro y poder pasar una Semana Santa sin contratiempos para preparar el juego de vuelta de la primera fase de Copa Suramericana ante Tolima, que se impuso 3-0 en el juego de ida en Ibagué.



Equidad es cuarto con 27 puntos, ha anotado 17 tantos, en el partido pasado empató 1-1 como local ante Alianza Petrolera y antes había dividido honores 0-0 con Envigado, lo que indica que esta temporada no es tan fuerte en Techo.



Jueves 1 de abril



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: De Techo (Bogotá)



Árbitro: John Ospina (Quindío)



Asistentes: John Gallego (Caldas) y Javier Zemanate (Huila)





Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Yeison Tolosa, Gastón Rodríguez; Marco Pérez.



D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces