Equidad hizo negocio en Bogotá: le amargó la fiesta a Millonarios

El partido planteó desde el principio los roles de ambos equipos, algo que se esperaba desde la previa. El azul intentando vulnerar por todos los flancos al rival, el asegurador buscando defender a capa y espada el cero en su arco.



Las aproximaciones llegaron desde muy temprano, Equidad probó suerte con un remate de media distancia que controló muy bien Esteban Ruíz y Millonarios respondió con un cabezazo de Fernando Uribe que encajono Sergio Román sin problemas.



Después de eso, el desarrollo se tornó muy lento, espeso, cortado. La visita buscó a toda costa impedir la progresión local y detuvo constantemente el partido con faltas en diferentes sectores del campo. Los dueños de casa, por su parte, no contaron con la precisión necesaria para desbaratar la línea de 4 en la mitad y 5 en el fondo del rival.



Los jugadores albiazules se fueron desesperando con el pasar de los minutos por los continuos roces e infracciones. El árbitro central hizo caso omiso de los reclamos y no amonestó a nadie. Permisividad total.



Millos llegó con claridad al minuto 21, cuando Yuber Quiñones, de gran partido, sacó un zurdazo potente que pasó apenas desviado del pórtico asegurador. Así fue como empezó el show del canterano con su arma preferida: la media distancia.



Sobre la media hora de partido, el joven de 19 años ejecutó un tiro libre lejano que se fue por arriba del travesaño. Le pegaba desde todo lado.



Doble oportunidad a los 33’ y 34’, el embajador lo intentó por dos medios diferentes: cabezazo de Andrés Murillo muy cerca del vertical derecho y posterior a ello desequilibrio de Juan Carlos Pereira por la derecha que culminó con un pase raso atrás al que Quiñones no pudo darle dirección.



Equidad recién volvió a llegar al minuto 38. Daniel Mantilla en total soledad, avanzó como pudo y sacó un derechazo desde tres cuartos de cancha que salió ligeramente desviado.



Y en el ocaso de la primera mitad, las más claras del azul. Tiro libre al borde del área de Quiñones que el arquero Román sacó con la punta de sus dedos y remate a colocar de Pereira que el guardameta nuevamente atajó.





Para la segunda parte, Alberto Gamero movió su banco de suplentes, Sacó del terreno a Pereira y Andrés Felipe Román para darle paso a Elvis Perlaza y Edgar Guerra. Con ello, Mackalister Silva compartió el eje de la mitad con Daniel Giraldo.



A los 49’ avisó Equidad con una buena jugada colectiva por derecha que terminó en un remate a colocar de Francisco Javier Chaverra que se fue muy cerca del ángulo superior derecho de Ruíz. Por poco anota el asegurador,



Desde los primeros instantes se vio que el partido se fue rompiendo. La mitad poco pesó y el juego se tornó en un ida y vuelta permanente. Equidad debía salir a buscar la victoria para seguir soñando con la clasificación.



Millonarios recostó su juego por la izquierda. Mackalister se tiró a dicha banda para aprovechar los desbordes y el desequilibrio de Guerra, Quiñones (que ya estaba como mediapunta) y Omar Bertel.



A la hora de partido volvió a aparecer la media distancia de Yuber. El canterano recibió esta vez por derecha, con un control orientado dejó regado a su marcador y sacó un zurdazo ajustado, pero Román salvó majestuosamente. Instantes después, el mismo Guerra se tomó confianza y probó suerte desde afuera. Por ahí era la clave ante el orden rival.



Alexis quiso darle potencia a su ataque y mayor presencia, evitando así las incursiones de Murillo Segura. Con ello sacrificó el manejo de Mantilla para darle paso a Diego Valdés.



A los 67’, los dueños de casa se avivaron en un tiro de esquina y por poco cobran. Emerson sacó rápido para Mackalister, este controló y remató con potencia, pero nuevamente Román salvó.El guardameta era figura indiscutida del encuentro, actuación brillante bajo los tres palos.



Tres minutos después, el mejor del cuadro local, Yuber Quiñones, no pudo continuar por evidentes problemas físicos, frutos del cansancio, y fue reemplazado por Jader Valencia.



A 15 minutos del final, Gamero recompuso su mitad del campo. Juan Camilo García ingresó en lugar de Rivaldo. Con ello se unió a Giraldo en la mitad y Mackalister nuevamente subió unos metros, mientras que Guerra quedó por derecha y Jader por izquierda.



Y al 77’ se abrió la cuenta en El Campín. David Camacho comandó una contra por derecha, enganchó hacia dentro con total libertad y sacó un remate que se desvió en Murillo Segura y descolocó al golero Ruíz. Alegría total en el banco asegurador que con ese resultado seguían en carrera por la clasificación.



Cinco minutos después, Millonarios erró una oportunidad insólita. Tras el error en un despeje asegurador, el balón quedó en Mackalister que remató sin oposición alguna e increíblemente le erró al arco. Perdonó increíblemente el azul.



La última nave de Gamero fue Ricardo Márquez por Giraldo. Era por el todo o nada.



En tiempo añadido lo tuvo Murillo Segura en dos oportunidades, pero no pudo reivindicarse. Primero estrelló un balón en palo y después Román le sacó un remate de antología.



Entre los rechaces, la pérdida exagerada de tiempo, el pésimo manejo del juez central y los roces (al final fueron expulsados Chaverra y Guerra), el marcador no se movió. Equidad hizo su negocio y se llevo tres puntos valiosos del estadio El Campín. Millonarios, por su parte, siguió dando terreno en la reclasificación.