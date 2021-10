Millonarios cayó redondo en el juego de Equidad: balance de la derrota

Millonarios selló su segunda derrota consecutiva en la Liga BetPlay 2021-II, luego de caer por la mínima diferencia en El Campín frente a Equidad.



El equipo de Alberto Gamero cayó en el juego del rival y la floja actuación del juez central. Terminó concediendo se segunda derrota en condición de local, poniendo fin a un invicto de siete jornadas.



En FUTBOLRED le planteamos el análisis de la derrota albiazul en El Campín.

Nula efectividad: el principal fallo en la noche del sábado. Los de Alberto Gamero remataron en 23 oportunidades, siete de ellas al arco y no pudieron vulnerar el pórtico rival.



Erradas variantes de Gamero: el equipo cambió por completo, para mal, con las salidas de Román y Pereira. Se perdió el vértigo por la derecha (desapareció Rivaldo) y el control en la mitad del campo. Así mismo retrasar a Mackalister nubló la generación y sobre el final al mismo Gamero le tocó devolverlo a la posición de ‘10’.



Se dejó ‘calentar’ del rival: Equidad buscó sacar de casillas a los jugadores albiazules y estos cayeron en el juego. En la segunda parte se pegó más de lo que se jugó e inlcuso Guerra vio la roja directa. La flojísima actuación del juez no ayudó en los abosluto.



Bache de resultados: Millonarios sumó su segunda derrota consecutiva, algo que no ocurría desde hace ocho meses, y perdió un invicto de siete jornada en El Campín.De sus últimos cinco duelos perdió dos, ganó dos y empató uno. Irregularidad total.



Dolieron las ausencias en ataque: sin Ruíz ni Mojica en las opciones del entrenador, la labor de creación quedó centrada únicamente en Mackalister. Gamero quiso compensar con potenciar las bandas, pero se notó muchísimo la falta de ideas. Ni se diga lo que se vio al salir Pereira, el único socio del capitán en dicha labor.



Racha de expulsiones: van tres partidos consecutivos en los que el cuadro embajador sufre una expulsión. Mojica frente a Junior, Ruíz contra Envigado y ahora Guerra.